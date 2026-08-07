Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medya platformlarında dolaşıma giren, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve yeni bir askeri ittifak oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek bunların kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonunun parçası olduğu ifade edildi.

NATO üyeliğine alternatif değil

Açıklamada, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye'nin NATO başta olmak üzere mevcut uluslararası yükümlülükleriyle herhangi bir çelişki taşımadığı vurgulandı.

DMM, anlaşmanın bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir iş birliği mekanizması olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi, NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma iş birliği ve teknoloji paylaşımı hedefleniyor

Merkez, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın saldırgan bir askeri blok oluşturmayı amaçlamadığını, caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir iş birliği modeli olduğunu kaydetti.

Açıklamada, anlaşmanın herhangi bir ülke veya askeri bloğu hedef almadığı belirtilirken; savunma sanayii alanında iş birliği, askeri eğitim faaliyetleri, teknoloji paylaşımı ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesinin temel amaçlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Vatandaşlara manipülatif paylaşımlar uyarısı

DMM, kamuoyunun sosyal medyada dolaşıma sokulan doğrulanmamış bilgi ve manipülatif içeriklere karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, vatandaşlardan resmi kurumların açıklamalarını esas almalarını istedi.