Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre liderler, Mekke'deki El-Safa Sarayı'nda düzenlenen "Mekke Ortak Savunma Zirvesi" kapsamında bir araya geldi. Görüşmelerde üç ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve savunma alanındaki iş birliği ele alınırken, bölgesel güvenlik konuları da masaya yatırıldı.

Ortak Güvenlik Taahhüdü

Zirvenin ardından imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" ile Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, savunma alanındaki iş birliğini daha ileri seviyeye taşıma konusunda mutabakata vardı.

Ortak açıklamada, anlaşmanın üç ülke arasındaki tarihi kardeşlik bağları, ortak stratejik çıkarlar ve uzun yıllara dayanan savunma iş birliği temelinde hazırlandığı belirtilerek, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Bir Ülkeye Yapılan Saldırı Üçüne Yapılmış Sayılacak

Anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri ise ortak savunma hükmü oldu. Buna göre, taraf ülkelerden herhangi birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkenin tamamına yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilecek.

Açıklamada ayrıca, anlaşmanın ortak caydırıcılığı artırmayı amaçladığı, savunma sanayisi, askeri eğitim, istihbarat paylaşımı ve güvenlik alanlarında iş birliğinin kapsamlı şekilde geliştirileceği vurgulandı.

Bölgesel Güvenlikte Yeni Dönem

Liderlerin imzaladığı anlaşmanın, Orta Doğu ve Güney Asya'da güvenlik iş birliğini güçlendirmesi ve üç ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha ileri bir seviyeye taşıması bekleniyor. Taraflar, ortak hareket anlayışıyla bölgesel istikrarın korunmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.