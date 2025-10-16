İtalya Kültür Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek tören, 20 Ekim Pazartesi günü Roma’da gerçekleştirilecek ve Kenan ödülünü bu organizasyonda alacak.

Ödül töreni, büyükelçiler, başkonsoloslar, kültür ataşeleri, kamu kurumları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşecek. Organizasyon, İtalya Kültür Bakanlığı Garanti Komitesi (CUG) öncülüğünde, İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan Spor Basını Birliği (USSI), AIPS Avrupa ve İtalyan Olimpiyat Komitesi (CONI) destekleriyle düzenleniyor.

Törende, Portekizli futbol efsanesi Luis Figo ile birlikte Akdeniz coğrafyasına kültürel, sportif ve sosyal katkılarda bulunan birçok önemli isim ödüllerini alacak. Bu yıl ödüle layık görülen isimler arasında, Galatasaray formasıyla İtalya’da kadın futbolunun önde gelen temsilcilerinden Valentina Giacinti de bulunuyor. Giacinti, sarı-kırmızılı takımdaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Kenan Yıldız’ın hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki performansı, genç yaşına rağmen onu Türkiye’nin ve Akdeniz bölgesinin önemli spor isimlerinden biri haline getirdi. Bu prestijli ödül, Yıldız’ın saha dışındaki sosyal ve kültürel katkılarının da takdir edilmesini sağladı.