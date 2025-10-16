Avdagiç, özellikle Temu ve Shein gibi platformlardan yapılan alışverişlerin artık kişisel ihtiyaç sınırlarını aştığını vurguladı.

Avdagiç, gümrüksüz online alışveriş sınırının 30 euroya indirildiğini hatırlatarak, “Biz bunun sıfır euroya indirilmesini istiyoruz. Teorik olarak şahsi ihtiyaç olarak görünse de, bu uygulama ticari faaliyetlerin önünü açıyor ve denetlenmesi gerekiyor” dedi.

Çin’in küresel ihracat stratejisine de dikkat çeken Avdagiç, “Çin’in önümüzdeki 15-20 yıl içinde ihracatının yüzde 35-40’ını doğrudan tüketiciye satmayı hedeflediğini görüyoruz. Bu, Türkiye için hem ekonomik hem de ticari açıdan bir tehdit oluşturuyor. Özellikle kimyasal ve çocuklar için cazip ürünlerle donatılmış kırtasiye malzemeleri gibi ürünler, tüccarlar olarak gümrükten geçirilemezken, bireysel online alışveriş yoluyla ülkeye giriyor” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Çinli otomotiv şirketi BYD’nin Türkiye’de kuracağı otomobil fabrikasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. “Türkiye’de otomotiv ana sanayiine yönelik üretim yapan en etkin 500 firmanın yer aldığı bir dernek olarak süreci yakından takip ediyoruz. Ancak yatırımın başlangıçta açıklanan zaman tablosuna uygun ilerlemediğini gözlemliyoruz. Umuyoruz ki kısa süre içinde yatırım konusunda somut adımlar atılır” dedi.

İTO Başkanı’nın açıklamaları, Türkiye’de e-ticaret ve otomotiv sektörlerinin Çin ile artan ticari ilişkiler bağlamında karşı karşıya olduğu riskler ve fırsatlara ışık tutuyor.