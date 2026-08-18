Ticaret Bakanlığı, mikro ihracat yapan işletmelerin uluslararası pazarlara daha hızlı ulaşmasını sağlayacak yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. BGB kapsamındaki mikro ihracat kargolarının havalimanları arasındaki aktarma ve gümrük işlemleri basitleştirilecek.

18 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre yeni düzenleme 18 Ağustos 2026 tarihinde uygulanmaya başlanacak. Düzenlemeyle havayoluyla taşınan mikro ihracat kargoları, yurt dışına gönderilecekleri ana aktarma havalimanlarına daha hızlı ve basitleştirilmiş bir yöntemle sevk edilebilecek.

Böylece kargoların havalimanları arasındaki transit süreçlerinde yaşanan operasyonel yükün azaltılması ve ürünlerin yurt dışına çıkış işlemlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

İhracatçıya zaman ve maliyet avantajı

Yeni uygulamanın yalnızca gümrük işlemlerini hızlandırmakla kalmayacağı, mikro ihracatçıların ve kargo şirketlerinin operasyonel süreçlerini de kolaylaştıracağı belirtiliyor.

Düzenlemeyle işlem sürelerinin kısaltılması ve operasyonel maliyetlerin düşürülmesi amaçlanıyor. Özellikle hızlı teslimat ve etkin lojistik süreçlere ihtiyaç duyan mikro işletmelerin yurt dışı pazarlara erişiminin kolaylaştırılması bekleniyor.

Mikro ihracatın rekabet gücü artacak

Ticaret Bakanlığı, düzenlemenin Türkiye'nin ihracat kapasitesine ve küresel rekabetçiliğine de katkı sağlayacağını belirtiyor.

Havayolu taşımacılığındaki transit süreçlerin sadeleştirilmesiyle mikro ihracatçıların daha hızlı hareket edebilmesi, lojistik süreçlerdeki zaman kayıplarının azaltılması ve uluslararası ticarette operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Yeni uygulamanın mikro ihracatçılar, kargo firmaları ve ilgili diğer paydaşlar açısından önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.