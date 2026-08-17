Aile ve Gençlik Fonu’na kaynak oluşturmak amacıyla Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesi ile Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının belirli bölümü fona aktarılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen transferler, fonun büyüklüğünü önemli ölçüde artırdı.

2026’da aktarılan kaynak 7,8 milyar lirayı aştı

2024 yılında başlayan uygulama kapsamında fona aktarılan toplam tutar 21,9 milyar liraya yükseldi. Bunun 12,1 milyar lirasını maden gelirleri oluştururken, petrol ve doğal gaz gelirlerinden aktarılan kaynak 9,8 milyar liraya ulaştı.

Sadece 2026 yılında Aile ve Gençlik Fonu’na aktarılan tutar ise 7,8 milyar lirayı geçti.

185 binden fazla gence destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli ve milli enerji kaynaklarından elde edilen gelirlerin gençlerin geleceği için değerlendirildiğini belirterek, bugüne kadar petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden fona aktarılan kaynağın 21,9 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Bayraktar, bu kaynak sayesinde 185 binden fazla gencin yuva kurmasına ve gelecek planlarını gerçekleştirmesine katkı sağlandığını ifade etti.

Evlenecek gençlere 250 bin liraya kadar destek

Aile ve Gençlik Fonu'nun şartlarını sağlayan gençlere yaş gruplarına göre finansal destek sunuluyor. Buna göre 18-25 yaş arasındaki gençlere 250 bin lira, 26-29 yaş arasındaki gençlere ise 200 bin lira destek veriliyor.

Enerji ve madencilik gelirlerinin gençlerin evlilik süreçlerine aktarılmasıyla birlikte Aile ve Gençlik Fonu, hem aile yapısının desteklenmesi hem de gençlerin ekonomik yükünün azaltılması açısından önemli bir finansman mekanizması haline geldi.