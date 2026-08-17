Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, 2026 yılı Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 790,5 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 412,4 milyar TL ve bütçe açığı 378,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 463,7 milyar TL ve faiz dışı açık ise 51,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe dengesi

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Temmuz ayında 23 milyar 862 milyon TL açık vermiş iken 2026 yılı Temmuz ayında 378 milyar 105 milyon TL açık verdi. 2025 yılı Temmuz ayında 110 milyar 726 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2026 yılı Temmuz ayında 51 milyar 341 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Temmuz ayı itibarıyla 1 trilyon 790 milyar 502 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 326 milyar 764 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 463 milyar 738 milyon TL olarak gerçekleşti.

2026 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon TL ödenekten Temmuz ayında 1 trilyon 790 milyar 502 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 1 trilyon 120 milyar 775 milyon TL harcama yapıldı.

Temmuz ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,8 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 7,6 iken 2026 yılında yüzde 9,4 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 oranında artarak 1 trilyon 463 milyar 738 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 7,7 iken 2026 yılında yüzde 9 oldu.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Temmuz ayı itibarıyla 1 trilyon 412 milyar 397 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 234 milyar 842 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 145 milyar 571 milyon TL oldu.

2025 yılı Temmuz ayında bütçe gelirleri 1 trilyon 96 milyar 914 milyon TL iken 2026 yılının aynı ayında yüzde 28,8 oranında artarak 1 trilyon 412 milyar 397 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Temmuz ayı gerçekleşme oranı 2025 yılında yüzde 8,6 iken 2026 yılında yüzde 8,7 oldu.

2026 yılı Temmuz ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 oranında artarak 1 trilyon 234 milyar 842 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 8,5 iken 2026 yılında yüzde 8,9 oldu.

2026 Yılı Ocak-Temmuz Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri

2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 10 trilyon 520,7 milyar TL, bütçe gelirleri 9 trilyon 199,7 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 320,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 8 trilyon 729,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 470,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe dengesi

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde 1 trilyon 4 milyar 340 milyon TL açık vermiş iken 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde 1 trilyon 320 milyar 940 milyon TL açık verdi.

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde 241 milyar 688 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde 470 milyar 73 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla 10 trilyon 520 milyar 682 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 1 trilyon 791 milyar 13 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 8 trilyon 729 milyar 669 milyon TL olarak gerçekleşti.

2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,6 oranında artarak 10 trilyon 520 milyar 682 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,3 oranında artarak 8 trilyon 729 milyar 669 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla 9 trilyon 199 milyar 742 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 7 trilyon 854 milyar 582 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 1 trilyon 101 milyar 103 milyon TL oldu.

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelirleri 6 trilyon 695 milyar 494 milyon TL iken 2026 yılının aynı döneminde yüzde 37,4 oranında artarak 9 trilyon 199 milyar 742 milyon TL olarak gerçekleşti.

2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,3 oranında artarak 7 trilyon 854 milyar 582 milyon TL oldu.