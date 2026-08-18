İlgili bakanlıkların prensipte mutabakata vardığı çalışmanın, yasalaşması halinde emeklilikte prim günü kaybı yaşayan binlerce çalışan için çözüm oluşturması bekleniyor.

Sözleşmeli Personel İçin Prim Kaybı Son Bulacak

Doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan ebeveynlerin maaşları yarım döneme düşürüldüğü için, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prim ödemeleri de yarı yarıya azalıyor. Kadrolu memurlar (4/C) ve 4/A kapsamındaki işçiler, eksik kalan bu süreleri hizmet borçlanması yoluyla tamamlayabilirken, sözleşmeli personelde bu imkanın bulunmaması mevzuatta eşitsizlik yaratıyordu.

Hazırlanan yeni yasal düzenleme ile:

Yarı zamanlı çalışılan dönemlere ait eksik prim süreleri için sonradan borçlanma imkanı tanınacak.

Çalışanlar, çalışmadıkları yarım sürelerin primlerini ödeyerek emeklilik hesaplarındaki gün eksiklerini telafi edebilecek . Altın haftaya yükselişle başladı! Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İçeriği Görüntüle

Hak kaybının önüne geçilerek sözleşmeli personelin emeklilik yaşı ve aylığı üzerindeki olumsuz etkiler giderilecek.

400 Bini Aşkın Çalışanı İlgilendiriyor

Türkiye’de kamu bünyesinde 400 binin üzerinde sözleşmeli personel görev yapıyor. Mevcut veriler ışığında, bu haktan yararlanma potansiyeli bulunan ya da yarı zamanlı çalışma başvurusunda bulunmuş çalışan sayısının 22 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Yasal Süreç Nasıl İşleyecek?

Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında ele alınan ve ilgili bakanlıklar arasında prensip anlaşmasına varılan taslağın, teknik detaylarının tamamlanmasının ardından kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması planlanıyor. Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilip Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte uygulama resmen yürürlüğe girecek.