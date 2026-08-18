Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılına ait Bitkisel Üretim 1. Tahmini verilerine göre, ülke genelindeki armut üretiminin yüzde 43'lük artışla yaklaşık 610 bin tona ulaşması bekleniyor.



Armut üretiminin önemli bölümünü santa maria ve deveci armudunun üretim merkezi olan Bursa karşılıyor.

Bu yıl iklim şartlarının elverişli olması tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da meyve üretimini ve rekoltesini olumlu etkiledi. Özellikle santa maria çeşidinde Gürsu'da rekor üretim beklenirken Bursa'da ise Türkiye ortalaması kadar rekolte hedefleniyor.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, geçen yıl yaşanan soğuk pası ve olumsuz hava şartları nedeniyle Gürsu bölgesindeki toplam santa maria ve deveci armudu rekoltesinin 85-90 bin ton seviyesinde kaldığını belirterek, bu yıl elverişli seyreden iklim şartlarının üretimi doğrudan olumlu etkilediğini vurguladı.



Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da meyve ağaçlarındaki verimin yüksek olduğunu ifade eden Dönmez, bu sezon santa maria armudunda rekor bir bolluk yaşandığını kaydetti.



- "İtalyanların bıraktığı çeşitte lideriz"

Santa maria armudunun kabuk inceliği ve aroma farklılığıyla Gürsu'da en kaliteli haline ulaştığını dile getiren Dönmez, şunları söyledi:

"Coğrafi işaret tescilli santa maria genellikle Bursa'da ve özellikle Gürsu'da yetiştiriliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde de ekim var ancak bu çeşitte Bursa ve Gürsu açık ara lider konumda. Normalde Türkiye üretiminin yaklaşık 120-130 bin ton civarında olduğunu düşünüyoruz sadece santa marianın. Onun da Bursa olarak bakarsanız en az 100 bin tonunu üretiyoruz. Gürsu olarak da normal rekolte olursa 50-55 bin ton ama bu sene belki rekor seviye olan 75 bin tonlara çıkan bir ürün bolluğu var."

Kestel, İnegöl ve İznik ilçeleri de sürece dahil edildiğinde Bursa'nın, bu yıl tek başına Türkiye ortalaması olan 130 bin tonluk üretimi yakalayacak gibi göründüğüne dikkati çeken Dönmez, "Aslında İtalyan menşeili bir çeşit olan santa mariayı, İtalyanlar yetiştirme zorluğundan dolayı bıraktı ancak biz üreticiler olarak kararlılıkla sürdürüp kalitede zirveye ulaştık. Şimdi ise bu armutta en iyiyiz" dedi.