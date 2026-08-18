Soruşturma dosyası kapsamında Adli Tıp Kurumuna (ATK) sevk edilerek uyuşturucu testi yapılan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

Adli Tıp Raporunda Uyuşturucu Madde Tespit Edildi

Edinilen bilgilere göre, Adli Tıp Kurumu tarafından her iki isimden alınan numuneler üzerinde yapılan ayrıntılı incelemeler tamamlandı. Hazırlanan raporda, Gökhan Ercan ve Hamit İlker Ulusoy’dan alınan örneklerde uyuşturucu madde tespit edildiği kaydedildi.

Adli Süreç Devam Ediyor

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında test sonuçlarının adli makamlara ulaşmasının ardından, her iki isim hakkındaki hukuki işlemlerin ve adli sürecin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.