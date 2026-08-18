Ağrı’da daha önce yaygın olmayan çilek yetiştiriciliği, son yıllarda uygulanan tarımsal desteklerle yeni bir üretim alanına dönüştü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2026 yılında başlattığı Çilek Üretiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 100 üreticiye 500’er metrekarelik çilek bahçeleri kuruldu.

Yaklaşık 6 milyon lira bütçeyle hayata geçirilen projede üreticilere çilek fidesinin yanı sıra damla sulama sistemi ve çeşitli tarımsal ekipmanlar da sağlandı. Projenin 1,5 milyon liralık bölümü çiftçi katkısıyla, 4,5 milyon liralık bölümü ise İl Özel İdaresi desteğiyle ve valilik koordinasyonunda karşılandı.

50 dönümden 100 ton çilek hedefleniyor

Bu yıl proje kapsamında oluşturulan 50 dönümlük yeni çilek bahçelerinden yaklaşık 100 ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Önceki yıllarda verilen desteklerle kurulan bahçeler de hesaba katıldığında, Ağrı genelinde bu sezon toplam çilek hasadının 150 ila 200 tona ulaşması öngörülüyor.

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, çileğin bölgenin iklim koşullarına uyum sağladığını belirterek, özellikle gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklarının ürünün kalitesine olumlu yansıdığını ifade etti.

Hüseyinoğlu, Ağrı’da yetiştirilen çileğin şeker oranı ve aromasının yüksek olduğunu belirterek, üreticilerin çilek yetiştiriciliğine yönlendirilmesi ve kentteki üretimin artırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Aroması çok yüksek"

Eleşkirt ilçesinde çilek üretimi yapan Yıldıray Karabaş da desteklerden yararlanarak başladığı üretimde yüksek verim elde ettiğini anlattı.

Karabaş, daha önce bölgede yaygın olmayan çilek yetiştiriciliğine başladığını ve ikinci üretim alanını da oluşturduğunu belirterek, dekar başına 1,5-2 ton arasında ürün aldığını söyledi.

Ürünlerini kendisinin paketleyerek sipariş üzerine müşterilere ulaştırdığını belirten Karabaş, çileğin bakımının zahmetli olduğunu ancak getirisi nedeniyle üretimin cazip hale geldiğini ifade etti.

Bölgedeki iklim koşullarının çilek için avantaj oluşturduğunu belirten Karabaş, yaz döneminde gündüz sıcaklıklarının yaklaşık 21 derece, gecelerin ise 15 derece seviyelerinde olduğunu söyledi. Karabaş’a göre bu sıcaklık farkı, Ağrı’da yetişen çileğin aromasının ve lezzetinin belirginleşmesine katkı sağlıyor.

Ağrı’da çilek üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte, kentin tarımsal üretim desenine yeni bir ürün daha eklenirken, üreticiler açısından da alternatif ve gelir getirici bir alan ortaya çıkmış oldu.