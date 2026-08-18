Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali öncesinde ilçede faaliyet gösteren iş insanları ve hemşerileriyle bir araya geldi.

Festival hazırlıkları kapsamında düzenlenen buluşmada konuşan Bozkurt, Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nin 73 yıldır kesintisiz yaşatılan önemli bir gelenek olduğunu söyledi.

Zengibar'ın yalnızca bir festival olmadığını belirten Bozkurt, 'Zengibar; dedelerimizin pehlivanlarını izlediği, gençlerimizin er meydanına çıktığı, ailelerin aynı sofrada buluştuğu, Darende'nin birlik ve beraberliğinin güçlendiği büyük bir gelenektir. Zengibar, Darende'nin hafızasıdır' dedi.

Festivalin geçmişten geleceğe taşınması gereken önemli bir kültürel miras olduğunu ifade eden Bozkurt, etkinlikle Darende'nin tarihinin, kültürünün ve değerlerinin tanıtılmasının yanı sıra ilçenin turizm ve sosyal hayatına katkı sağlanmasının amaçlandığını kaydetti. İş insanlarının Darende'nin ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Bozkurt, festival için verilecek desteklerin yalnızca maddi katkı olmadığını belirterek, 'Bu destek, Darende'nin tarihine sahip çıkmaktır. Bu destek, çocuklarımızın yarınlarına bırakacağımız bir mirastır. Bu destek, 73 yıllık bir geleneğin geleceğe taşınmasına omuz vermektir' ifadelerini kullandı.

Bozkurt, Darende'nin gelişmesi için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, 'Bizim ortak bir sevdamız var, Darende. Geçmişten aldığımız güçle, geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz. 73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivalimiz Darende'mize, Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı olsun' diye konuştu.