Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 'Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, 281 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ikinci bölümü üzerine MHP Grubu adına yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı olarak emeklilerin her zaman yanında olacaklarını söyledi. Ersoy, 'Görüşmekte olduğumuz teklifin ikinci bölümünde yer alan düzenlemeler; sosyal güvenlikten eğitime, enerjiden ulaştırmaya, siber güvenlikten kamu yönetimine kadar birçok alanda ihtiyaç duyulan hukuki güncellemeleri içermektedir. Cumhur İttifakı olarak, devletimizin kurumsal kapasitesini güçlendiren, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran ve kamu hizmetlerinin etkinliğini artıran her düzenlemeyi desteklemeyi sürdürüyoruz. Teklifin en önemli başlıklarından biri, en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesidir. Emeklilerimiz, bu ülkeye uzun yıllar emek vermiş, alın teri dökmüş kıymetli büyüklerimizdir. Ekonomik şartların gerektirdiği ölçüde onların refah seviyesini koruyacak adımların atılması sosyal devlet anlayışının doğal bir gereğidir. Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Diğer yandan, enerji alanında yapılan düzenleme ile nükleer enerji yatırımlarının finansmanına ilişkin önemli bir kolaylık sağlanmaktadır. Ülkemizin artan enerji ihtiyacını güvenli, sürdürülebilir ve yerli kaynaklarla karşılayabilmesi için nükleer enerji stratejik bir öneme sahiptir. Bu alandaki yatırımların önünü açacak finansal düzenlemeler, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine ve dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Teklifte eğitim alanına yönelik önemli düzenlemeler de bulunmaktadır. Özel öğretim kurumlarında uygulanacak idari yaptırımların Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, yaptırımlarda hukuki öngörülebilirliği güçlendirecektir. Aynı zamanda özel öğretim kurumlarında görev alacak eğitim personeline ilişkin şartların Öğretmenlik Meslek Kanunu ile uyumlu hâle getirilmesi de eğitim kalitesinin korunması açısından isabetli bir adımdır. Eğitimin her kademesinde nitelik ve liyakat esasından taviz verilmemesi gerektiğine inanıyoruz' dedi.

'Kamu personel rejiminde adalet ve hakkaniyet anlayışının korunması her zaman önceliğimiz olmuştur'

Ersoy, internet altyapısının yönetiminin dijital güvenlik açısından önem taşıdığını söyleyerek, 'Öte yandan, siber güvenlik alanında yapılan düzenlemeler günümüz dünyasının ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Dijitalleşmenin hız kazandığı, siber tehditlerin her geçen gün arttığı bir dönemde, internet altyapısının yönetimi, kritik veri sistemlerinin korunması ve ilgili yetkilerin tek elde toplanması ülkemizin dijital güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Siber Güvenlik Başkanlığının kurumsal kapasitesini güçlendirecek bu düzenlemelerin Türkiye'nin dijital egemenliğine önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz. Teklifte yer alan kamu yönetimine ilişkin düzenlemeler de dikkat çekmektedir; Sayıştay savcılarının atanma şartlarının daha objektif kriterlere bağlanması, il ve bölge müdürü kadrolarına atanacak personelde hizmet süresinin artırılması ve Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda ulaştırma alanındaki idari para cezalarının kanuni zemine kavuşturulması hukuk devleti ilkesini güçlendiren düzenlemelerdir. Hukuki belirliliğin artırılması, idarenin işlem ve uygulamalarında vatandaşlarımız açısından güven unsurunu da pekiştirecektir. Diğer yandan, genel aydınlatma giderlerine ilişkin merkezi destek mekanizmasının devam ettirilmesi, özellikle belediyelerimizin temel kamu hizmetlerini aksatmadan sürdürebilmesi açısından önem arz etmektedir. Kamu maliyesindeki denge gözetilirken yerel hizmetlerin de kesintisiz devam etmesini sağlayacak bu yaklaşımı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan, PTT personeline yönelik düzenlemeler de uzun süredir beklenen bir ihtiyaca cevap vermektedir. Personelin statü karmaşasının giderilmesi, özlük haklarının korunması ve geçiş sürecinin hukuki güvence altında yürütülmesi çalışma barışına katkı sağlayacaktır. Kamu personel rejiminde adalet ve hakkaniyet anlayışının korunması her zaman önceliğimiz olmuştur. Cumhur İttifakı olarak; güçlü devlet, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, milletimizin refahını artıracak, devletimizin kurumsal yapısını güçlendirecek ve ülkemizin geleceğine katkı sunacak her düzenlemeyi desteklemeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kayseri Şehir Endeksleri Projesi'nin Kayseri'nin kalkınmasında önemli olduğunu söyleyen Ersoy, 'Konuşmamın bu bölümünde, seçim bölgem olan Kayseri'miz adına son derece kıymetli bulduğum bir projeye kısaca temas etmek istiyorum. Kayseri Valiliğimizin koordinasyonunda, Erciyes Üniversitemizin bilimsel öncülüğünde ve MÜSİAD Kayseri Şubemizin katkılarıyla hayata geçirilen KAŞE - Kayseri Şehir Endeksleri Projesi adı altında, Kayseri'nin kalkınmasına ışık tutacak önemli bir proje ortaya konulmuştur. Kayseri'miz, organize sanayi bölgeleri, ihracat gücü, girişimci insanı ve köklü üretim kültürüyle ülkemizin en önemli sanayi merkezlerinden biridir. Mobilyadan metale, tekstilden gıdaya, makineden elektroniğe kadar pek çok sektörde Türkiye ekonomisine değer üretmektedir. Ancak KAŞE Faz-1 sonuçları bizlere; kişi başına gelir, yüksek teknoloji üretimi, Ar-Ge kapasitesi, patent sayısı, üniversite-sanayi iş birliği, nitelikli istihdam ve beyin göçü gibi alanlarda yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyduğumuzu açıkça göstermiştir. KAŞE Faz-2 ise yalnızca mevcut durumu tespit etmekle kalmamış; uygulanabilir politika önerileri geliştirerek Kayseri'mizin geleceğine yön verecek stratejik bir yol haritası ortaya koymuştur. Sanayide dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, yüksek teknolojili üretim, girişimcilik ekosistemi, lojistik altyapı, mesleki eğitim ve veri temelli şehir yönetimi gibi birçok alanda somut çözüm önerileri sunulmuştur. Bu yönüyle KAŞE, yalnızca Kayseri'miz için değil, Türkiye'deki tüm şehirler için örnek alınabilecek güçlü bir kalkınma modelidir. Bu noktada emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın yolu; güçlü şehirlerden, güçlü sanayiden, güçlü üniversitelerden ve nitelikli insan kaynağından geçmektedir. Biz inanıyoruz ki; güçlü şehirler güçlü Türkiye'yi, güçlü Türkiye ise Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecektir' dedi.

Ersoy, konuşmasının sonunda, 'Bugün, ülkemizin üretim gücünün temel taşlarından biri olan tekstil sektörünün yaşadığı sıkıntıları ve özellikle Kayseri'mizde oluşan tabloyu Gazi Meclisimizin dikkatine sunmak istiyorum. Teksif Sendikası Kayseri Şube Başkanı Sayın Yavuz Canbaz tarafından tarafıma iletilen bilgi notunda; yüksek finansman maliyetleri, krediye erişimde yaşanan zorluklar, enerji ve işçilik giderlerindeki artış ile ihracat pazarlarında yaşanan daralmanın üreticimizi her geçen gün daha fazla zorladığı açık bir şekilde ifade edilmektedir. Tekstil sektörü; üretimi, ihracatı ve istihdamıyla ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerinden biridir. Kayseri'mizde faaliyet gösteren Orta Anadolu, Karsu, Lüks Kadife ve Çetinkaya gibi köklü kuruluşlarımızda yaşanan daralma sadece bu işletmeleri değil, tedarik zinciriyle birlikte binlerce aileyi ve şehrimizin ekonomik hayatını doğrudan etkileme riski taşımaktadır. Üretim yapan işletmelerimizin ayakta kalabilmesi için ihracatçılarımıza finansman erişiminin kolaylaştırılması, Eximbank ve benzeri destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, istihdam teşviklerinin günümüz şartlarına göre güncellenmesi ve üretimi önceleyen ekonomik tedbirlerin hızla hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Üreten işletmelerimizi korumak, sadece fabrikalarımızı değil; alın terini, istihdamı, ihracatı ve ülkemizin geleceğini korumaktır. Bu vesileyle, sektörün sahadaki sorunlarını bizlere aktaran Teksif Sendikası Kayseri Şube Başkanı Sayın Yavuz Canbaz'a teşekkür ediyor, ilgili bakanlıklarımızın ve tüm paydaşlarımızın bu haklı çağrıya gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Milliyetçi Hareket Partisi olarak söz konusu teklifi olumlu değerlendiriyor, destekliyor, vatanımıza ve milletimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Genel Kurulumuzu saygılarımla selamlıyorum' ifadelerini kullandı.