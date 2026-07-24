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Onur Şahin başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı; Mehmet Yoldaş, Zafer Kavkacı, Abdullah Kaçar, Mehmet Aslan, Yalçın Özcan, Ali Dağ, Mustafa Karagöz, Serkan Yaşar, İsmail Kıvılcım, Hasan Gülhat, Armağan Çevik, Sertan Apaydın, Yunus Emre Yıldırım, Muzaffer Maden, Hakan Ağır, Cumhur Yıldız, Adem Gam ve Ozan Aras.

Tek listeyle gerçekleştirilen seçimlerin ardından Onur Şahin, MHP Söke İlçe Başkanlığı görevine seçilirken yeni yönetim kurulu da belirlendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen kongrede; MHP Aydın İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu, il yönetim kurulu üyeleri, Aydın genelindeki MHP ilçe başkanları, MHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Sadiye Ünal, AK Parti Söke İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz ve Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri de yer aldı.

Kongrenin divan başkanlığını, MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Kongresi, Söke Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimde Söke Ülkü Ocakları Başkanı Onur Şahin, MHP Söke İlçe Başkanlığı'na seçildi.

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