Türkünün sözleri Canfer Balçık’a, müziği ise halk ozanı İsmail Altunsaray’a ait. Eseri güçlü yorumu ile seslendiren sanatçı Elif Buse Doğan oldu. İlk kez MHP’nin resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan türkü, Alevi-Sünni kardeşliğini, milli birlik ve beraberliği öne çıkaran temasıyla dikkat çekti.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin Hacıbektaş’ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi’ne ithafen kaleme alınan bu eser, Alevi-Sünni kardeşliğini, milli birliği ve canların ortak yüreğini anlatıyor. Aynı sofrada, aynı gönülde buluşanların türküsüdür.”

“Canların Türküsü”, birlik, kardeşlik ve vatan sevgisi vurgularıyla kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

'Canların Türküsü'nün sözleri şu şekilde:

"Durudur dilimiz, kırk kapı açar / El ele verince kalmayız naçar /Her can vatan için serinden geçer / Bengi bir vatanın bekçileriyiz. / Canlardan mirastır bu ülke bize / Canımız fedadır Türkiye'mize / Birken bin oluruz, gerek yok söze / Nice yüzyılların öncüleriyiz. / Bağlıyız hem vatan, hem Ehl-i Beyt'e / Bu mübarek mülke, Cumhuriyet'e / Düşmeyiz zillete ya da gaflete / İki Mustafa'nın izcileriyiz. / Aynıdır yönümüz, kıblegahımız / Şaşmaz terazimiz, yok tamahımız / Hep doğruya doğru güzergahımız / Hakk'ın adaletin gözcüleriyiz. / İnsanoğlu yazar kökte, künyede / Ayrışmaya yer yok, sağlam bünyede / Hak bizi gözetsin iki dünyada / Bektaş-ı Velî'nin elçileriyiz. (Ay ile Güneş'in elçileriyiz)".