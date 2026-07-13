Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Dursunbey, İvrindi, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk'ta greyderlerle yol düzleme ve genişletme çalışmaları sayesinde tarla yolları, ekim, dikim ve hasat dönemine hazır hale getirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, zengin tarımsal potansiyeli ve geniş coğrafyasıyla tarımsal üretimin merkezi olan Balıkesir'de tarla yolları ile zeytinliklerde hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatlarıyla 20 ilçedeki tarla ve zeytinlik yollarında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. 2026 Çiftçi Destek Programı kapsamında Dursunbey, İvrindi, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk'ta greyderlerle yol düzleme ve genişletme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, üreticilerin tarımsal faaliyetlerini etkin şekilde sürdürebilmesini hedefliyor. Araçların geçmekte zorlandığı yollarda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar, çiftçiler ve bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

'Traktör römorkları devriliyordu'

Tarla yollarının Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla çok daha iyi bir hale getirildiğini söyleyen Susurluk ilçesine bağlı Duman Mahallesi Muhtarı Zeki Baygül, 'Yollar aşırı derecede bozuktu. Traktörlerle gelip giderken yüzde 90 römorklarımız devrilirdi. Ahmet Akın'dan Allah binlerce kez razı olsun' diyerek çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getirdi.

Tarla yollarından araç geçişlerinin çok zor yapıldığını belirten Salim Aytekin, 'Bu yoldan arabalar zaten gidemiyordu. Traktörlerde zor gidiyordu. Balya arabaları devriliyordu. Şimdi iyi oldu Allah bin kere razı olsun' dedi.

'Büyükşehir sayesinde ulaşım çok kolaylaştı'

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sayesinde tarla yollarında ulaşımın kolaylaştığını dile getiren Memduh Soylu ise, 'Araçlarla gelip gitmek çok zordu. Allah razı olsun Ahmet Başkan'ımızdan şu anki hali çok güzel oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetle tarla yoluna ulaşım çok kolaylaştı' şeklinde konuştu.