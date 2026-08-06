Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuluncak İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan İlçe Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Cahit Aslan yeniden ilçe başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, kongrenin ardından yaptığı açıklamada, MHP Kuluncak 15. Olağan İlçe Kongresi'nin büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildiğini belirtti. Yeniden ilçe başkanlığı görevine seçilen Cahit Aslan ile yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Cengiz, yeni yönetime çalışmalarında başarılar diledi.

Kongreye MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Koray Nügü, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Yusuf Sefi, MHP Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe başkanları, AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Cengiz, kongrenin MHP teşkilatına, Kuluncak ilçesine ve millete hayırlı olmasını temenni ederek, 'Birliğimiz daim, davamız muzaffer olsun' ifadelerini kullandı.