Şehzadeler Kaymakamı Günhan Yazar ile Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in bir araya geldiği görüşmede, ilçeye sunulacak hizmetlerin kalitesinin artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.

Şehzadeler ilçesinde kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz Haziran ayında yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Şehzadeler Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Günhan Yazar, göreve başlamasının ardından iade-i ziyaretleri kapsamında Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Belediye binasında gerçekleşen görüşmede Başkan Hakan Şimşek, Kaymakam Günhan Yazar'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin paylaşıldığı görüşmede, Şehzadeler genelinde yürütülen çalışmalar, vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması ve kurumlar arası iş birliği imkanları ele alındı. İlçenin ihtiyaçlarına yönelik ortak adımların değerlendirilmesiyle birlikte, kamu kurumları arasındaki uyumlu çalışmanın önemine dikkat çekildi.

Görüşmede, Şehzadeler halkına daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunulabilmesi için yerel yönetim ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda ortak anlayışın öne çıktığı öğrenildi.