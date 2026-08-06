Kesinleşen kararın ardından otogarın tahliye sürecinin önündeki hukuki engel kaldırıldı ve işletmenin belediyeye devredilmesinin önü açıldı.

25 yıllık işletme süresi 2023’te sona ermişti

Bornova Işıkkent’te bulunan İzmir Otogarı, 1997 ve 1999 yıllarında imzalanan Yap-İşlet-Devret sözleşmesi kapsamında İZOTAŞ tarafından işletiliyordu. Sözleşmede işletme süresi 25 yıl olarak belirlenirken, süre 14 Aralık 2023 tarihinde sona erdi.

Ancak İZOTAŞ, COVID-19 salgını döneminde yaşadığı ekonomik kayıpları gerekçe göstererek işletme süresinin 7 yıl daha uzatılması talebiyle yargıya başvurdu. Bu süreçte alınan ihtiyati tedbir kararı nedeniyle tahliye işlemleri durduruldu.

Mahkemeler belediyeyi haklı buldu

İZOTAŞ’ın süre uzatımı talebiyle açtığı dava, İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Dosya daha sonra istinaf ve Yargıtay aşamalarına taşındı. Yargıtay’ın belediye lehine verdiği onama kararının ardından ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı.

Böylece otogarın belediyeye ait olduğu ve işletme süresinin sona erdiği yönündeki hukuki süreç kesinleşmiş oldu.

Yönetim İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçecek

Kararın uygulanmasıyla birlikte tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Otogarı’nın yönetimi ve işletmesi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek.

Büyükşehir Belediyesi daha önce yaptığı açıklamalarda, otogarın yenilenmesi ve İzmir’e yakışır modern bir terminal yapısına kavuşturulması için çalışmalar yapılacağını duyurmuştu.

Yaklaşık 217 bin metrekarelik alana yayılan İzmir Otogarı’nda yeni dönemde işletme modeli, fiziki yenilemeler ve ulaşım hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Esnaf ve yolcular için geçiş süreci başlayacak

Devir sürecinin tamamlanmasıyla birlikte otogardaki otobüs firmaları, yazıhaneler ve diğer işletmelerin durumuna ilişkin düzenlemelerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Belediye, daha önce yaptığı açıklamalarda sürecin hukuk çerçevesinde yürütüleceğini ve mevcut işletmelerin mağdur edilmemesi için gerekli adımların atılacağını belirtmişti.

İzmir’in şehirlerarası ulaşımında önemli bir merkez olan otogar için verilen Yargıtay kararı, 25 yıllık işletme döneminin ardından belediye yönetimindeki yeni sürecin başlangıcı oldu.