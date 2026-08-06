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Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından toplantı, alınan kararların Kütahya'ya ve vatandaşlara hayırlı olması temennisiyle sona erdi.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya'nın ihtiyaçlarına çözüm üretme kararlılığını aynı anlayış ve sorumlulukla sürdüreceklerini belirtti. Kahveci, şehir için yürütülen çalışmaların ortak akıl, istişare ve kamu yararı doğrultusunda kesintisiz devam edeceğini ifade etti.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda, gündem maddeleri ile imar düzenlemelerine ilişkin teklifler meclis üyelerince görüşülerek karara bağlandı.

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