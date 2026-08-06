Akçadağ Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Gölpınar Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ulutaş, altyapı malzemesi serimi tamamlanan mahallelerde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirterek, çalışmaların planlama doğrultusunda diğer mahallelerde de devam edeceğini ifade etti.

İlçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Ulutaş, 'Altyapı malzemesi serimi tamamlanan mahallelerimizde asfalt çalışmalarımız başlamış olup, çalışmalarımız sırasıyla devam edecektir. Akçadağ'ımızın her mahallesinde hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, yollarımızı daha iyi hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.