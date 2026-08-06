Bilecik heyeti, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile bir araya gelerek Bilecik'in kültür ve turizm alanındaki çalışmalarını masaya yatırdı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile bir araya geldi. Görüşmede, Bilecik'in tarihi, kültürel ve turizm potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alınırken, hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 'Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin ile birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan ile Bilecik'imizin kültür ve turizm alanındaki çalışmaları ile şehrimizin sahip olduğu değerlerin daha güçlü şekilde geleceğe taşınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakan Yardımcımıza yakın ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum' dedi.