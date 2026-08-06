Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Maltepe Mahallesi Muhtarı Zehra Yenice ve eşiyle bir araya gelerek mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Ziyaret kapsamında mahallenin ihtiyaçları sahada değerlendirilirken, devam eden çalışmaların son durumu gözden geçirildi. Mahalle sakinlerinin talep ve önerileri dinlenerek yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.
Maltepe Mahallesi ve çevresinde sürdürülen hizmetler hakkında bilgi alan Başkan Kahveci, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların planlanan program doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.
Başkan Eyüp Kahveci, 'Şehrimizin her mahallesine eşit hizmet ulaştırmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yerinde çözümler üretmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için sahada olmaya devam ediyoruz.' dedi.
Belediye hizmetlerinin vatandaş odaklı anlayışla sürdürüleceğini vurgulayan Kahveci, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti.