DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde göreve seçildiği günden itibaren ilçeyi karış karış gezen Belediye Başkanı Kadir Tatık son durağında Baharlar Mahallesi sakinlerini dinledi.

Belediye Başkanı Kadir Tatık, göreve seçildiği günden itibaren ilçeyi karış karış gezmeye devam ediyor. Hemşehrileriyle yerleşim alanlarında buluşan Başkan Tatık hem sorunları yerinde dinliyor hem de kendisine iletilen taleplere en kısada çözüm bularak gönülleri fetih ediyor.

Günün ilk ışıklarıyla başladığı mahalle ziyaretlerinin son durağında Baharlar Mahallesi'nde hemşehrilerimizle buluşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 'Baharlar Mahallemizde kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelerek talep, öneri ve görüşlerini dinledik. Her mahallemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, çözüm odaklı anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ortak akıl ve istişareyle Tavas'ımızın her noktasına hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz. Misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için tüm Baharlar Mahallesi sakinlerimize teşekkür ediyor, birlikte daha güzel bir Tavas için çalışmayı sürdürüyoruz' dedi.