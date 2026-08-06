Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Muradiye başta olmak üzere kent genelinde başlattığı altyapı yatırımlarına destek verdi. Köse, 'Seçimi değil geleceği düşünen belediyecilik anlayışı takdiri hak ediyor. Böylesine büyük bir projeyi hayata geçirmek cesaret ister' dedi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun Muradiye ve kent merkezinde eş zamanlı yürüttüğü altyapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Köse, uzun yıllardır ertelenen altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesinin önemli bir irade ortaya koyduğunu belirterek Başkan Dutlulu'nu tebrik etti. Bazı çevrelerin yapılan çalışmalar nedeniyle yaşanan sıkıntılar üzerinden eleştirilerde bulunmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Köse, bu şehir için yapılan her hizmetin arkasında olduklarını belirtti.

Muradiye'de başlatılan altyapı çalışmalarının geçmişten gelen önemli bir sorunu çözmeyi hedeflediğini ifade eden Köse, bu tür projelerin kısa vadede çeşitli sıkıntılara yol açabileceğini ancak uzun vadede kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Altyapı yatırımlarının seçim kaygısıyla yıllarca ertelendiğini savunan Köse, 'Siyasette yerin üstüne yapılan yatırımlar daha görünür olur. Ancak yerin altına yapılan yatırımlar vatandaşın geleceğini ilgilendirir. Bu nedenle böylesine büyük bir projeyi hayata geçirmek cesaret ister.' ifadelerini kullandı.

Köse, Muradiye'nin altyapı sorunlarının yeni oluşmadığını belirterek, geçmiş dönemlerde bölgedeki yapılaşmaya rağmen gerekli altyapı yatırımlarının zamanında yapılmadığını öne sürdü.

'Bu eleştirilerin adresi geçmiş yönetimler olmalı'

Son dönemde altyapı çalışmaları nedeniyle yapılan eleştirilere de değinen Köse, 'Bugün yaşanan sıkıntıların sorumluluğunu sadece mevcut yönetime yüklemek doğru değildir. Bu sorunlar yılların birikimidir. Hesap sorulacaksa, gerekli altyapıyı zamanında yapmayan geçmiş yönetimlere sorulmalıdır.' dedi.

Çalışmaların uzun sürebileceğine dikkat çeken Köse, böylesine kapsamlı projelerde personel, teknik süreçler ve hava şartları nedeniyle zaman zaman aksaklıkların yaşanmasının doğal olduğunu belirtti.

Köse, açıklamasını şöyle tamamladı: 'Benim amacım herhangi bir siyasi ismi savunmak değildir. Doğru yapılanı takdir etmek, yanlış yapılanı da eleştirmek gerekir. Muradiye'de ve Manisa'nın farklı noktalarında başlatılan altyapı yatırımları, yıllardır ertelenen önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. Sonucu ne olursa olsun, bu yatırımları hayata geçirme kararlılığı gösteren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nu kutluyorum.'