Karara ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54’üncü maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 34’üncü madde uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

Karar, geçtiğimiz günlerde MHP’de görevinden istifa eden İstanbul İl Teşkilatı üyesi İzzet Ulvi Yönter’in açıklamalarının ardından geldi. Yönter, istifa gerekçesi olarak akademik kariyerine yoğunlaşmak istediğini belirtmişti.

Öte yandan, Yönter’in sosyal medyada paylaştığı mesajlar, bazı parti üyeleri tarafından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin danışmanı Eyyup Yıldız’a yönelik olduğu iddialarını gündeme taşımıştı. İstanbul İl Teşkilatı Başkanı Engin Akyüz ve bazı ilçe başkanlarının Yönter’e destek verdiği biliniyor.

Parti içerisindeki bu gelişmeler, MHP İstanbul yönetiminde köklü değişikliklerin habercisi olarak yorumlanıyor.