Denetim Artık Cepte

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, uygulamanın denetim süreçlerini daha etkin ve şeffaf hâle getireceğini vurguladı. Yılmaz, “Gıda güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir. Uygulama sayesinde vatandaşlar, şikâyetlerini ve bilgi taleplerini anında iletebilecek. İlk mobil başvuru ilimizde alındı ve denetim ekiplerimiz hızla gerekli işlemleri tamamladı” dedi.

Uygulamanın Özellikleri

Uygulama dört ana başlıkta hizmet veriyor:

Çek Gönder: Vatandaşlar, uygunsuzlukları fotoğraflı şekilde bildirebiliyor ve başvurularını anında takip edebiliyor.

İşletme Denetim Sorgulama: Karekod okutularak, işletmelerin en son denetim tarihine erişim sağlanıyor.

Gıda Kamuoyu Duyurusu: Taklit ve tağşiş yapılan ürünler hakkında bilgiler paylaşılıyor, riskli ürünler doğrudan incelenebiliyor.

Gıdada Doğru Bilgi: Tüketiciler, gıda ile ilgili doğru ve güvenilir bilgilere kolayca ulaşabiliyor.

“Denetim Elinizde” Sloganı

Bakanlık yetkilileri, uygulamanın yaygın kullanımının gıda zincirinde şeffaflığı artıracağını ve halk sağlığını korumada kritik rol oynayacağını belirtiyor. “Denetim elinizde” sloganıyla vatandaşlar, uygulamayı indirerek sürece aktif şekilde katılmaya davet ediliyor.

Uygulama, Alo Gıda 174 hattıyla birlikte çalışarak, gıda güvenliğine ilişkin bildirimlerin hızlı değerlendirilmesini ve uygunsuzlukların kısa sürede giderilmesini sağlayacak.