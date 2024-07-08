Meteorolojiden 1 il için turuncu, 12 il için sarı uyarı

Haftanın ilk günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 1 turuncu, 12 sarı uyarı geldi.

Ordu için turuncu uyarı verilirken Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Muş, Samsun, Trabzon ve Van ise sarı uyarı verilen iller olarak sıralandı.

Yapılan açıklamaya göre gece saatlerinden itibaren Trabzon ve Giresun'da, sabah saatlerinden itibaren Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, Ordu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ve doğusu ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.