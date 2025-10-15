Bakanlık verilerine göre, Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 331 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 21,4 milyar TL oldu. Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 94,4 milyar TL, faiz dışı açık ise 73 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında Eylül bütçe açığı 100,5 milyar TL, faiz dışı fazla ise 48,2 milyar TL seviyesindeydi.

Bütçe giderleri geçen yıla göre yüzde 42,8 artış göstererek 1 trilyon 331 milyar TL’ye yükseldi. Faiz harcamaları 236,6 milyar TL, faiz hariç giderler ise 1 trilyon 94,4 milyar TL olarak kaydedildi. Gelir tarafında ise bütçe tahsilatı yüzde 22,8 artışla 1 trilyon 21,4 milyar TL’ye ulaştı. Vergi gelirleri 881,8 milyar TL, vergi dışı gelirler 112,4 milyar TL oldu.

Ocak–Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 10 trilyon 222,2 milyar TL, bütçe gelirleri 9 trilyon 4,9 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 217,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 8 trilyon 559,8 milyar TL, faiz dışı fazla ise 445,1 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı bu veriler, 2025’in ilk dokuz ayında bütçe dengesinin geçen yılın aynı dönemine göre belirgin şekilde bozulduğunu ortaya koyuyor.