Blok zinciri, herkesin erişebildiği ancak kimsenin tek başına değiştiremeyeceği bir dijital defter gibidir. Bu sistem, ağdaki binlerce bilgisayarın (node) ortak onayıyla çalışır, böylece işlemlerin doğruluğu güvence altına alınır.

Kripto para işlemi nedir?

Bir kullanıcı başka birine kripto para gönderdiğinde, şu bilgileri içeren bir transfer kaydı oluşur:

● Gönderen adresi

Alıcı adresi

Gönderilen miktar

● İşlem zamanı

Bu işlem, ağdaki düğümlerle paylaşılır ve doğrulandıktan sonra blok zincirine eklenir.

İşlemler nasıl doğrulanır?

1. İşlemin KontrolüCüzdan, işlemi onaylamak için dijital bir imza oluşturur. Ağdaki düğümler bu imzayı ve kullanıcının bakiyesini kontrol eder. İşlem geçerliyse diğer işlemlerle birlikte bir blok içine alınır.