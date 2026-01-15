Aralık 2025’te Bütçe Açığı 528,1 Milyar TL

2025 yılı Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 792 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 263,9 milyar TL oldu. Bu dönemde bütçe 528,1 milyar TL açık verdi.

Aynı ayda:

Faiz giderleri: 116,7 milyar TL

Faiz hariç giderler: 1 trilyon 675,4 milyar TL

Faiz dışı açık: 411,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aralık 2024’te 830,8 milyar TL olan bütçe açığının, 2025’in aynı ayında yaklaşık 302 milyar TL azaldığı görüldü.

Aralık Ayında Harcamalar Yüzde 4,8 Arttı

Aralık ayında bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artış gösterdi. Faiz hariç harcamalardaki artış ise yüzde 2,5 oldu.

2025 yılı için öngörülen toplam bütçe ödeneğinin yüzde 12,2’si Aralık ayında kullanıldı.

Aralık Ayında Gelirlerde Güçlü Artış

Aralık ayında bütçe gelirleri yıllık bazda yüzde 43,7 artarak 1 trilyon 263,9 milyar TL’ye yükseldi.

Bu gelirlerin:

1 trilyon 47,5 milyar TL’si vergi gelirlerinden

184,2 milyar TL’si vergi dışı gelirlerden oluştu.

Vergi gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,9 arttı.

2025 Yılının Tamamında Bütçe Açığı 1,8 Trilyon TL

2025 yılı Ocak-Aralık döneminde:

Bütçe giderleri: 14 trilyon 634,6 milyar TL

Bütçe gelirleri: 12 trilyon 835,5 milyar TL

Bütçe açığı: 1 trilyon 799,1 milyar TL oldu.

2024 yılında 2,1 trilyon TL olan bütçe açığı, 2025’te yaklaşık 308 milyar TL azaldı.

Faiz Dışı Dengede Fazla Verildi

2025 yılında dikkat çeken gelişme, faiz dışı bütçede fazla verilmesi oldu.

Faiz dışı harcamalar: 12 trilyon 580,2 milyar TL

Faiz dışı fazla: 255,3 milyar TL

2024’te faiz dışı açık 837,3 milyar TL seviyesindeydi.

Yıllık Harcamalar Yüzde 35,7 Arttı

Ocak-Aralık döneminde:

Toplam bütçe giderleri yüzde 35,7

Faiz hariç giderler ise yüzde 32,3 arttı.

Faiz harcamaları yıl genelinde 2 trilyon 54,4 milyar TL olarak kaydedildi.

Gelirlerde Yıllık Artış Yüzde 48

2025 yılı genelinde bütçe gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 48 artarak 12 trilyon 835,5 milyar TL’ye ulaştı.