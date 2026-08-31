Körfez'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen ve ilçedeki amatör kulüplerden 300 minik sporcunun katıldığı futbol şenliği, kupa ile madalya takdim töreniyle sona erdi.

Körfez Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, mart ayında vefat eden TFF saha komiseri Alparslan Ersel Sayarı anısına düzenlenen şenlik, Körfez Esentepe Stadı'nda gerçekleştirildi. 24-30 Ağustos tarihlerinde yapılan futbol şenliğinde, 2015, 2016 ve 2017 doğumlu 300 çocuk forma giydi. İlçedeki altyapı takımlarının maç tecrübesi edinmeleri amacıyla şampiyonun belirlenmediği organizasyona 13 spor kulübü katıldı.

'Sahada sergilenen centilmenlik skordan daha değerlidir'

Kapanış töreninde konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, organizasyona iştirak eden kulüplere, yöneticilere ve sporcu ailelerine teşekkür etti. Etkinlikte sadece bir futbol şöleninin değil, dostluğun ve takım ruhunun kutlandığını belirten Söğüt, sahada sergilenen centilmenliğin skordaki sayılardan çok daha değerli olduğunu kaydetti.

Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimi ile sosyalleşmeleri açısından sportif faaliyetlerin önemine değinen Söğüt, 'İlçemizi sporun ve sporcuların şehri konumuna getirmek için çaba gösteriyoruz. Sportif yatırımlarımız artarak devam edecek' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, turnuvaya katılan Körfez Gençlerbirliği, İlimtepe Gençlerbirliği, Körfez Vefaspor, Kirazlıyalıspor, Hereke Yıldızspor, Yeniyalı Barbarosspor, Körfezkentspor, Olimpikspor, Taşköprü Birlikspor, Körfez Esenspor, Herges Spor, Körfez İlçe Birlikspor ve Çamlıtepespor takımlarına katılım belgeleri, kupa ve madalyaları takdim edildi.

Törende ayrıca, şenliğe adı verilen merhum Alparslan Ersel Sayarı'nın oğlu Gürol Sayarı'ya teşekkür plaketi verildi.