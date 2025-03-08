Yeni Faiz Oranları Resmi Gazete’de Yayınlandı Merkez Bankası’nın aldığı karar doğrultusunda, vadesine en fazla üç ay kalan senetler karşılığında gerçekleştirilecek reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yüzde 43,25 olarak belirlendi. Avans işlemlerinde ise yıllık faiz oranı yüzde 44,25 olarak uygulanacak.

Reeskont Nedir? Reeskont, daha önce iskonto edilerek bir bedel karşılığında el değiştiren kıymetli evrakların, belirli bir bedel karşılığında tekrar el değiştirmesi anlamına geliyor. Merkez Bankası, bankaların geçici likidite ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebiliyor. Türkiye’de reeskont işlemleriyle ilgili tüm koşul ve düzenlemeler Merkez Bankası tarafından belirleniyor.

Bankacılık Kesimi İçin Önemli Bir Finansman Aracı Reeskont işlemleri, bankaların ve reel sektörün finansman kaynaklarına daha hızlı ulaşmasını sağlarken, Merkez Bankası’nın piyasa likiditesini düzenleme araçlarından biri olarak da öne çıkıyor. Bankalar, reeskont işlemleri yoluyla nakit akışlarını düzenleyebilirken, Merkez Bankası da ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla bu oranları belirleyerek para politikasını yönlendiriyor.

Avans İşlemlerinde Kullanılan Teminatlar Merkez Bankası, reeskonta kabul ettiği senetler karşılığında bankalara avans verebiliyor. Avans işlemleri için teminat olarak ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve borsada işlem gören tahviller kabul ediliyor. Böylece bankalar, ihtiyaç duydukları finansmana ulaşarak piyasadaki likiditeyi yönetme imkânına sahip oluyorlar.

Yeni faiz oranlarının, piyasalardaki likidite koşullarına ve finansman maliyetlerine etkisinin nasıl olacağı ise önümüzdeki süreçte daha net şekilde gözlemlenecek.