İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği’nin (GAHİB) iş birliğinde, TÜYAP organizasyonuyla düzenlenen fuar, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini İstanbul’da buluşturdu. 21 ülkeden 500 firmanın üzerinde katılımla, 11 salonda düzenlenen ICFE 2026’da, 150 yabancı firma yer aldı.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK HALI FUARI ARTIK İSTANBUL’DA”

Fuarın öne çıkan markalarından biri olan Nurteks, yarım asrı aşan tecrübesi, yüksek üretim kapasitesi ve uluslararası sertifikalara sahip ürünleriyle ICFE 2026’da yoğun ilgi gördü. Ekovitrin’den Ali Karabaş’ın sorularını cevaplayan Nurteks Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Nalbant, İstanbul’da düzenlenen bu büyük organizasyonun sektöre kattığı değere vurgu yaparken, fuarın tarihsel bir dönüşümün sonucu olduğuna da dikkat çekti.

Uzun yıllar Almanya’da düzenlenen Domotex fuarlarına katıldıklarını hatırlatan Nalbant, “1985’ten itibaren Frankfurt ve Hannover’deki fuarlara tırlarla ürün taşıyarak katıldık. Stand kurmak, lojistik, ulaşım ve konaklama büyük zorluktu. Vizelerin de zorlaşmasıyla birlikte Avrupa’daki fuarların cazibesi azaldı. Bugün geldiğimiz noktada dünyanın en büyük halı fuarı İstanbul’da düzenleniyor. Bu, Türkiye’nin emeğiyle kazandığı bir başarı” dedi.

İstanbul’un ulaşım, konaklama ve şehir altyapısıyla fuar katılımcılarına büyük kolaylık sunduğunu vurgulayan Nalbant, son üç yılda ICFE’nin her yıl daha da büyüdüğünü belirterek, “Hannover’deki Domotex neredeyse bitti. Türk firmaları artık oraya gitmiyor. Herkes İstanbul’a geliyor. Bu durumdan Türkiye adına son derece mutluyuz” diye konuştu.

Nurteks Genel Müdürü İzzet Nalçakan / Nurteks Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Nalbant

TÜRKİYE’DE SENTETİK ÇİMİN ÖNCÜSÜ

Nurteks’in sektördeki yolculuğunu anlatan ve her zaman ilklere imza attıklarını belirten İbrahim Nalbant, Türkiye’de “sentetik çim” alanındaki öncü rolünü şu sözlerle anlattı:

“Türkiye’ye sentetik çimi ilk getiren firmayız. 1980’lerde ‘çim halı’ dediğimizde kimse ne olduğunu bilmiyordu. Kalite ve hizmetten asla ödün vermedik. Bizden sonra sektöre girenler oldu ama kaliteyi ve hizmeti sürdüremeyenler piyasada kalamadı.”

Bugün futbol sahalarından otellere, çocuk oyun alanlarından peyzaj projelerine kadar çok geniş bir alanda ürün sunduklarını belirten Nalbant, Nurteks’in yalnızca ürün değil, uzun vadeli güven sunduğunu vurguladı.

OTELLERDEN STADYUMLARA UZANAN GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Merkezi İstanbul’da bulunan Nurteks, Çorlu ve Çerkezköy’deki tesislerinde toplam 85 bin metrekarenin üzerinde kapalı alanda üretim yapıyor. Yıllık 18 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olan firma; sentetik çim, kontrat halıları, ev tipi halılar, cami halıları, yolluk ve paspas üretimiyle sektörün önde gelen markaları arasında yer alıyor.

FIFA, FIH, WR, GAA ve ITF sertifikalarına sahip ürünleriyle dünya çapında güven kazanan Nurteks, bugüne kadar 700’ün üzerinde FIFA sertifikalı profesyonel futbol sahası projesini hayata geçirdi. Bugün 70’ten fazla ülkeye ihracat yapan şirket, Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarlarında lider konumda bulunuyor.

Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş / Nurteks Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Nalbant

“ÖNCE KALİTE, SONRA FİYAT”

2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan İbrahim Nalbant, küresel ve yerel ölçekte yaşanan ekonomik zorluklara rağmen kalite odaklı üretimin vazgeçilmez olduğunun altını çizdi. “Dünyada da Türkiye’de de bir kriz var. İşçilik maliyetleri arttı. Ancak ucuz olsun diye kaliteden ödün verilen ürün, uzun vadede firmayı yok eder. Biz her zaman önce kalite, sonra hizmet diyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaliteye dayalı üretimin müşteri güvenini kalıcı hale getirdiğini belirten Nalbant, “Müşteri Nurteks’ten ürün aldığında ‘acaba yanlış mı aldım’ diye düşünmez. Güvenle alır, kullanır. Alan da mutlu, satan da mutlu, üreten de mutlu olur” dedi.

TÜRK MARKASIYLA KÜRESEL BAŞARI

Kurucusu İbrahim Nalbant’ın kalite ve güven vizyonuyla büyüyen Nurteks, 250’yi aşkın çalışanı, güçlü Ar-Ge altyapısı ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla, Türk mühendisliğini ve üretim gücünü dünya pazarlarında temsil etmeye devam ediyor.

ICFE 2026 ise, Nurteks gibi güçlü Türk markalarının küresel vitrine çıktığı, İstanbul’u halı sektörünün uluslararası merkezi haline getiren stratejik bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.