Son yıllarda büyük artış gösteren kumar illetinin kolay yoldan kazanç vaat etmesi, denetimlerdeki zafiyet ve yasal boşluklar toplumda yasa dışı bahis faaliyetlerinin artmasına neden oldu. Devlet sahadaki boşluğu görerek olayları yakın takibe aldı. Sadece 2026 yılı Ocak ayının son iki haftasında gerçekleştirilen baskın ve operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alınıp tutuklanırken, milyar TL’ler ile ifade edilen büyük kumar meblağlarına el konuldu. Birçok web sitesi ve mekân kapatıldı.

Yasa dışı bahis çetelerine yönelik geçen Temmuz ayında başlayan operasyonlarda, olayın ne kadar derin olduğu ortaya çıktı. Birçok çete çökertilerek milyarlarca liralık vurgunun varlığı gün yüzüne çıkarıldı. Samsun merkezli olarak Temmuz ayının ilk haftasında 12 ili kapsayan geniş çaplı operasyonda, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten suç örgütüne yönelik 70 kişi gözaltına alındı. Elde edilen yasa dışı gelirin 2,6 milyar TL olduğu belirlendi.

Uzmanlar, Türkiye’de rekabet kültürünün sağlıklı gelişmemesinin etik dışı davranışlara zemin hazırladığını belirtirken, toplumdaki “herkes yapıyor” anlayışının şike, teşvik, doping ve yasa dışı bahis gibi unsurlara toleransı artırdığını dile getiriyor.

YASA DIŞI KUMARDA ARTIŞ KORKUTUYOR

Türkiye’de yasa dışı kumara ilişkin suçlarda son bir yılda yüzde 70 artış olduğu hesaplanıyor. Suç örgütlerinin üniversite öğrencileri ve düşük gelirlileri kullandığı belirtilirken, uzmanlar sorunun ahlaki ve ekonomik boyutuna dikkat çekiyor.

Resmî istatistiklere göre 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında ceza mahkemelerinde açılan davalarda suç sayısı 2021’de 2 bin 955, 2022’de 5 bin 365, 2023’te 5 bin 578, 2024’te ise 9 bin 175’e çıktı. Benzer şekilde sanık sayısı da katlandı. Önceki yıl 3 bin 770 olan sanık sayısı, 2024’te 6 bin 344’e ulaştı.

Bakanlık istatistiklerine göre geçen yıl bu kapsamda 5 bin 39 soruşturma dosyası açıldı. Dosyalardaki şüpheli sayısı 10 bin 600’ü bulurken, kamu davası açılan dosya sayısı ise 1.949 oldu.

YASA DIŞI KUMAR YERALTI DÜNYASININ YENİ YAKITI

Artan dava sayıları yasa dışı bahisteki artışı yansıtsa da, sektörün büyüklüğünün ve etkilediği kesimlerin dava sayılarından çok daha hızlı arttığı tahmin ediliyor. Her yerden ulaşılabilir bir suç hâline gelen kumarın, mafyanın yeni yakıtı olduğu vurgulanıyor.

Yasa dışı bahsin, dünyada uyuşturucudan sonra en çok kara para üreten sektör olduğu ve bu suç alanının çok ciddi toplumsal sonuçlara yol açtığı ifade ediliyor. Devletin, mevzuattan uygulamaya kadar çok daha etkin araçlara sahip olması gerektiği belirtiliyor.

Kumardan elde edilen yasa dışı kazancın toplanabilmesi ve organizasyonun en tepesindeki kişiye aktarılabilmesi için banka hesabı ya da kripto varlık hesapları kullanılıyor. Banka hesabı açtırılan kişilerin genellikle üniversite öğrencileri olduğu dile getiriliyor. Bu işten haberi olmayan, tanıdığı ya da eşi dostu aracılığıyla bu organizasyonun içine çekilen kişiler bulunuyor. Banka hesapları açılıyor, telefonlar ve şifreler tanımlanıyor ve işlemler sanki o kişiler yapmış gibi gösteriliyor.

Kanuna göre yasa dışı bahis oyunlarını oynamaya teşvik edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılıyor. Yasa dışı bahis oynayanlar ise idari para cezasına tabi tutuluyor.

Türkiye’nin yasa dışı bahisle mücadele amacıyla şans oyunları vergisini 1 Ocak itibarıyla yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürdüğü hatırlatılırken, yasa dışı bahsin hacminin 100 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu durum, Türkiye’nin yıllık vergi kaybının 10 milyar doları aştığını ortaya koyuyor.

BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI BİLE BÜYÜK

Alınan bilgilere göre yalnızca resmen duyurulan dosyalarda belirlenen para trafiğinin bile yüzlerce milyar lirayı bulduğu ifade ediliyor. İçişleri Bakanlığı ve emniyet birimlerinin 2025 yılında duyurduğu yasa dışı bahis operasyonlarında, yalnızca 12 büyük dosyada en az 2 bin 13 kişi gözaltına alındı.

Uzmanlar, yasa dışı bahis kaynaklı yurt dışına çıkan paranın 100 milyar dolara ulaştığını, bunun cari açığın yaklaşık yarısına denk geldiğini belirtiyor. Haziran–Kasım döneminde hemen her ay büyük çaplı operasyonlar yapıldığı, sadece Kasım ayında bir günde 429 şüpheliye ulaşıldığı kaydedildi.

Yıl içinde açıklanan diğer operasyonlardaki milyonlarca liralık para hareketleri ve kamuoyuna yansımayan yerel soruşturmalar da eklendiğinde, yasa dışı bahis ekonomisinin yüz milyarlarca lirayı bulan bir hacme ulaştığı gözleniyor. Uzmanlar, bu kaynağın Türkiye açısından ciddi bir finansal risk oluşturduğunu vurguluyor.

EYLEM PLANI ÇALIŞMAYA BAŞLADI

“Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Genelgede, aile bütünlüğünü bozan, sosyal ilişkileri zayıflatan ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini hedef alan yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin kayıt dışı ekonomiyi artırdığı ve suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırlayarak kamu düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Genelgede, sanal dünyanın büyümesi, sosyal medyanın yaygınlaşması ve finansal teknolojilerin çeşitlenmesiyle yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin niteliğinin değiştiği, bu nedenle tespit, müdahale ve izleme kapasitesinin sürekli geliştirilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi, teknik yetkinliğin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekildi.

HER KÖŞEDE KUMAR OPERASYONU

Genelgenin yayımlanmasının ardından güvenlik güçlerinin operasyonları hız kazandı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen baskınlarda yüzlerce kişi tutuklandı, milyar TL’leri aşan kumar gelirlerine el konuldu.

Antalya’da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında 380 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

İstanbul’da yürütülen soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alınırken, banka hesaplarında 600 milyon TL’lik para hareketi belirlendi. Kocaeli merkezli 28 ilde gerçekleştirilen operasyonda ise 61 şüpheliden 24’ü tutuklandı. Suç örgütünün 483 milyon TL’lik para akışını kripto borsaları üzerinden yurt dışına aktardığı tespit edildi.

KUMARDA HANGİ DURUMLAR SUÇ UNSURU?

Türkiye’de spor bahis ve şans oyunları oynatma yetkisi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na aittir. Bu yetki dışında bahis oynatmak suçtur. Yasa dışı bahis sitelerinde oynamak, oynatmak, banka hesabı kullandırmak ve reklam yapmak suç kapsamında değerlendirilir.

Yasa dışı bahis oynayanlara idari para cezası uygulanırken, oynatanlar hapis ve adli para cezasıyla karşı karşıya kalır. Banka hesabını kullandıran kişiler ise örgüt üyesi olarak yargılanabilir. Bu suçlar adli sicil kaydına işlenebilir ve memuriyete engel teşkil edebilir.