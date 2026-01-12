Gece, Alp Özler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Gece’nin açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmada; 2025 yılı boyunca grup bünyesindeki tüm şirketlerin gerçekleştirdiği operasyonel başarılar, büyüme adımları ve geleceğe yönelik vizyon paylaşıldı. “Parla, İlerle, İz Bırak” mottosunun yalnızca bir tema değil, Alp Özler Grup’un kurumsal duruşunun ve yol haritasının özeti olduğu vurgulandı.

Program kapsamında, 2025 yılı boyunca özverili çalışmalarıyla fark yaratan ekipler ve 10. yıl kıdemini dolduran çalışanlar ödüllendirildi. Bu anlar, gecenin en gurur verici ve alkış alan bölümlerinden biri oldu.

Gecenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise Mağdenli Nakliyat’ın Alp Özler Grup bünyesine katılımı dolayısıyla gerçekleştirilen “Hoş Geldiniz Seremonisi” oldu. Bu katılımın, grubun operasyonel gücünü ve sektördeki stratejik konumunu daha da ileriye taşıyacağı ifade edildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Orhan Ölmez, canlı performansıyla davetlilere keyifli anlar yaşattı. Müzik, eğlence ve birliktelik duygusunun ön planda olduğu gecede, Alp Özler Grup çalışanları yeni yıla; parlamaya, ilerlemeye ve iz bırakmaya hazır bir şekilde adım attı.

Alp Özler Grup, 2026 yılında da çalışanlarıyla birlikte büyümeye, sektöre değer katmaya ve sürdürülebilir başarılar üretmeye kararlılıkla devam edecek.