Medistate Sağlık Grubu’nun bünyesinde yer alan Medistate Çekmeköy Hastanesi hizmet vermeye başladı. Hastanenin resmî açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Hastane bünyesinde nükleer tıp ve nükleer tedavi uygulamalarının yürütüldüğü bir onkoloji merkezi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medistate Çekmeköy Hastanesi açılışında yaptığı konuşmasında, “Her açıdan donanımlı ve modern bir hastanemizi İstanbul’a kazandırmanın heyecanını paylaşmak üzere bir aradayız. Açılışını yaptığımız Medistate Çekmeköy Hastanesi’nin ilçemize, İstanbul’umuza ve İstanbullu kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

150 YATAKLI SAĞLIK KOMPLEKSİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Medistate Sağlık Grubu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Medistate Çekmeköy Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nilgün Tekkeşin ve çok sayıda davetlinin de hazır bulunduğu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“Hastanemiz; 150 hasta yatağı, 16 genel yoğun bakım, 13 yenidoğan yoğun bakım yatağı, 43 poliklinik, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, kapsamlı acil servisi, 4 diş polikliniği ve 7 ameliyathanesiyle ilçemize ve şehrimize hizmet verecektir. Ayrıca hastanemizde nükleer tıp ve nükleer tedavi uygulamalarının yürütüldüğü bir onkoloji merkezi de bulunmaktadır. İnşa edilecek 50 yataklı Nörolojik Bilimler Merkezi ile hastanenin yatak kapasitesinin 200’e çıkarılacağını öğrenmekten memnuniyet duydum. Bu modern hastanede sağlık hizmeti alacak tüm kardeşlerimize şimdiden acil şifalar diliyorum. Burada görev yapacak doktorlarımıza, hemşirelerimize, diğer sağlık ve idari personelimize Cenab-ı Allah’tan başarılar temenni ediyorum. Hayata geçirilmesinde emeği olan herkese, bilhassa da Medistate Sağlık Grubu’na teşekkür ediyorum.”

HİZMETİN ÖZELİ–DEVLETİ OLMAZ

Erdoğan, “Ülkeye hizmetin, devleti–özeli olmaz” vurgusu yaparak şunları söyledi:

“Türkiye’nin gelişmesine, kalkınmasına ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine bir adım daha yaklaşmasına katkı sağlayan her türlü çaba takdire şayandır. Eskiden olduğu gibi sermayeyi renklerine göre tasnif etmeyen; yatırımcılar arasında yerli-yabancı ayrımına gitmeyen, ülkenin hayrına olacak her işi, her projeyi destekleyen bir iktidar olarak bu yatırımları çok kıymetli görüyoruz. Özellikle sağlık alanında vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran her türlü çabayı takdirle karşılıyoruz. Bunun ne kadar isabetli bir yaklaşım olduğunu pek çok kez gördük. Biliyorsunuz, etkilerini hâlen atlatamadığımız küresel bir salgın yaşadık. Tüm dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu salgın, ülkelerin hem ekonomisini hem de sağlık sistemlerini test etti. Sağlık sistemi zayıf olan ülkeler, salgın döneminde ağır bedeller ödedi. Senelerdir bize örnek gösterilen, muhalefetin hâlâ öve öve bitiremediği Avrupa’da hangi trajik sahnelerin yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Türkiye, son asrın en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgınını en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. Bu süreçte, kamu-özel ayrımı olmaksızın sağlık altyapısının ne kadar önemli olduğunu hepimiz bizzat tecrübe ettik.”

FARKLI LİGİN OYUNCUSUYUZ

Kamu ve özel hastane ve sağlık kuruluşlarıyla Türkiye’nin salgını başarıyla yönettiğini ve kritik bir rol üstlendiğini, yine 6 Şubat depremlerinde de aynı hassasiyetin devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Acil afet durumlarında özel hastanelerimiz, Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü koordinasyonla ciddi bir yük aldı. Buradaki hizmet bedelleri devletimiz tarafından karşılanarak, en iyi sağlık hizmetini ilave bir maddi külfet oluşturmadan halkımıza sunduk. Türkiye, bu alanda öncü ve örnek bir ülke olduğunu son yıllarda defalarca gösterdi. Sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz. Bundan da ülkemiz adına kıvanç duyuyoruz” dedi.

SAĞLIĞA MİLYARLIK YATIRIM

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla son 23 yıldır çalıştıklarını ve bunun en güzel örneklerinden birinin sağlık olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlık hizmetlerinin standardını sadece belirli bir kesim için, sadece belirli bir bölge için değil; tüm Türkiye’de yukarı çektik. Aile hekimliği sistemimizle, devlet hastanelerimiz, şehir hastanelerimiz, özel hastanelerimiz ve üniversite hastanelerimizle çok güçlü bir altyapı oluşturduk. Bugün Türkiye, toplam 1.539 sağlık kuruluşu, 270 binin üzerinde yatak kapasitesi ve 49 bine yaklaşan yoğun bakım yatağıyla vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir. Sadece İstanbul’da, son 23 yılda 35 yeni hastane, mevcut hastanelere 24 ek hizmet binası ve 18 güçlendirme çalışmasıyla toplam 77 hastane inşa ettik. Hastane yapmakla yetinmedik. 12 ağız ve diş sağlığı merkezi, 103 birinci basamak sağlık tesisi, son 5 yılda 3’ü şehir hastanesi olmak üzere 7 büyük hastaneyle İstanbul’un sağlık yükünü hafiflettik. Hizmete hazır hastanenin bağlantı yollarını yapmaktan bile aciz olanlara rağmen bunları başardık. İstanbul’da sağlık yatırımlarımızın toplam bedeli 170 milyar lirayı buldu. Hâlihazırda devam eden 37 projemiz tamamlandığında, inşallah bu rakam 250 milyar liraya çıkacak” bilgisini verdi.

SAĞLIKTA KİLİT NOKTA PERSONEL

İstanbul’da toplam hekim sayısını yüzde 134, ebe-hemşire sayısını ise yüzde 311 oranında artırdıklarının altını çizen Erdoğan, “Bugün Türkiye genelinde 234 bin hekim, 264 bin hemşire olmak üzere toplam 1 milyon 470 bin sağlık çalışanımız; İstanbul’da ise 52 bine yakın hekimimiz ve 51 bini aşkın ebe ve hemşiremiz milletimize hizmet veriyor. Türkiye’de bir günde 3 milyon muayene gerçekleştiriyoruz. Ayrıca İstanbul’da 79 bin vatandaşımıza evde sağlık hizmeti ulaştırıyoruz. Sağlıkta kilit nokta personeldir” dedi.

ŞİFAYI TÜRKİYE’DE ARIYORLAR

Tüm bu yatırımlar neticesinde Türkiye ve İstanbul’un sağlık turizminde ciddi bir ivme yakaladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha önce vatandaşlarımız, daha kaliteli teşhis ve tedavi için yurt dışına giderken; bugün dünyanın her yerinden insanlar Türkiye’ye geliyor. Her yıl milyonlarca misafirimiz, hastalığının şifasını ülkemizde arıyor. 2025’in 3. çeyrek verilerine göre, yılın ilk 9 ayında sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı 1,1 milyona ulaştı. Sağlık turizmi gelirimiz ise 2 milyar 200 milyon dolara yaklaştı. Saç ekimi başta olmak üzere estetikle ilgili birçok alanda İstanbul, adeta bir marka hâline geldi. Bunlar gelecek açısından umut verici rakamlardır” ifadelerini kullandı.