Koluman Ankara bayisi, kamyon ve otobüs müşterilerine özel olarak tasarlanan yeni mimari yapısıyla hizmete başladı. Modern tasarımı, geniş operasyon alanı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla tesis, markanın ağır ticari araç segmentindeki hizmet standartlarını bir üst seviyeye taşıyor.

Koluman Ankara, Gölbaşı’nda bulunan 6.000 metrekarelik kapalı alanı ve 29.000 metrekarelik açık alana sahip tesisi ile bölgenin en kapsamlı ağır ticari araç hizmet noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Mercedes-Benz Türk’ün bayi ve yetkili servis ağı yeniden yapılanma vizyonunun önemli bir parçası olan yeni tesis, uzman ekibi ve modern altyapısıyla ağır ticari araç sahiplerine hızlı, güvenilir ve yüksek kaliteli bir hizmet deneyimi sunmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz Türk, müşteri deneyimini güçlendirmeyi merkezine alan bayi ve yetkili servis ağı yeniden yapılanmasını yeni yatırımlarla sürdürüyor. Bu kapsamda Koluman Ankara Tesisi görünüm açısında Daimler Truck’ın yeni global kurumsal kimlik dönüşümünü hayata geçirirken, aynı zamanda kamyon ve otobüs müşterilerinin ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlandı. Gölbaşı’nda Ankara – Konya ana güzergahı üzerinde yer alan tesis; geniş servis alanı, modern mimarisi, operasyonel verimliliği artıran yapısı ve ağır ticari araç müşterilerinin beklentilerini merkeze alan planlamasıyla öne çıkıyor.

Mercedes-Benz Türk Bayi Ağı ve İş Geliştirme Direktörü Can Balaban konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Mercedes-Benz Türk olarak bayi ağımızla birlikte 9.000’i aşkın çalışana istihdam sağlıyoruz. Satıştan, satış sonrası hizmetlere kadar her alanda daha da uzmanlaşmış, daha da hızlı hizmet ağı için büyük bir yatırım atağı içindeyiz. Yeniden yapılanma sürecimiz yalnızca fiziki yenilemeden ibaret değil; hizmet süreçlerimizin, ekip yapılanmalarımızın ve müşteri temas noktalarımızın geleceğin ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanmasını kapsayan bütünsel bir yaklaşım. Kamyon ve otobüs müşterilerinin beklentileri oldukça net: hızlı hizmet, doğru teşhis, uzman ekip ve kesintisiz operasyon desteği. Koluman Ankara Tesisi, modern altyapısı ve ağır ticari araç odaklı hizmet modeliyle bu beklentilere yanıt verecek şekilde kurgulandı. Ankara’daki bu yatırımın, bölgedeki taşımacılık ekosistemine ve müşteri memnuniyetine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ticari Araçlar Direktörü Ali Türkay Saltık ise: “Koluman Holding 1965 yılında Ankara’da kuruldu. Bugün 60 yılda 2.000 çalışan, 20 lokasyon ile 5 ülkede hizmet veriyoruz. Mercedes-Benz Türk bayi ağında İstanbul, Ankara, Aksaray, Mersin ve Gaziantep olmak üzere 5 lokasyonda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Müşterilerimize ulaşmanın, müşterilerimizin beklentilerini anlamanın her zamankinden daha değerli olduğu bir dönemdeyiz. Yeniden yapılanma süreci kamyon ve otobüs müşterilerimizin beklentilerine daha da fazla odaklanan bir hizmet modeli sunmamızı sağlıyor. Mercedes-Benz Türk’ün bayi ve yetkili servis ağında yeniden yapılanma vizyonu ile uyumlu şekilde tasarlanan Koluman Ankara bayimiz, 36 bin metrekarelik geniş alanı ve 6 bin metrekarelik kapalı bölümüyle müşterilerimize modern, fonksiyonel ve verimli bir yapı sunuyor. Ankara bayimiz yeniden yapılanma sürecimizin ilk tamamlanan lokasyonu olması açısından da bizim için çok özel. Bu süreçte hem mimari hem iç tasarım anlamında her detayı yeniden ele aldık ve tesisimizi Mercedes-Benz Türk standartlarında ağır ticari araç müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre şekillendirdik. Koluman Holding olarak 60 yıla yakın süredir Mercedes-Benz Türk markasıyla yan yana büyüdük; bugün de yeniden yapılanma süreci ile birlikte müşterilerimize daha da güçlü bir deneyim sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Yeni mimari yapılanmasıyla hizmete başlayan Koluman Ankara, Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye genelinde sürdürdüğü bayi ağı yeniden yapılanma sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Program kapsamında yenileme çalışmaları, yıl içinde Mersin, Gaziantep, İstanbul ve Aksaray’daki diğer Koluman bayi lokasyonlarında tamamlanarak devreye alınacak. Mercedes-Benz Türk, bu yatırımlarla birlikte ağır ticari araç segmentindeki hizmet ağını daha da güçlendirirken, müşterilerine her noktada aynı kaliteyi ve uzmanlığı sunma hedefini sürdürüyor.