Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, konuyla ilgili “Depremin ilk gününden itibaren tüm ekibimizle bölgeye destek olduk, önceliğimiz sadece yaraları sarmak değil, kalıcı bir iyileşme süreci başlatmaktı. Çocuk İyilik Merkezi bu anlayışın en anlamlı örneği oldu. Yeni hizmet binası ve 24 odalı konuk eviyle çocuklarımızın tedavi süreçlerinde daha güçlü bir destek sunmayı hedefliyoruz” dedi.

1967 yılından bu yana Türkiye’de üretim, mühendislik ve ihracat faaliyetlerinin yanı sıra sosyal fayda projelerine de yön veren Mercedes-Benz Türk, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede kalıcı iyileşme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle 2.500 metrekarelik yeni bir hizmet binası ve 24 odalı konuk evi inşa etmek için hazırlıklara başladı. Projenin, depremden etkilenen çocukların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Mart 2023’te faaliyetlerine başlayan Çocuk İyilik Merkezi, 6 Şubat depremlerinde uzuvlarını kaybeden çocuklara yönelik Türkiye’nin ilk kapsamlı rehabilitasyon ve psikososyal destek merkezi olarak dikkat çekiyor. Bugüne kadar 161 çocuk, fizik tedavi, protez-ortez desteği, psikoterapi ve eğitim burslarından yararlandı. 12 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete kararıyla “Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Araştırma ve Uygulama Merkezi” adıyla kalıcı statü kazanan merkez, artık üniversite çatısı altında faaliyetlerine devam ediyor.

“Kalıcı iyileşme için uzun vadeli sorumluluk üstleniyoruz”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Adana’daki ziyarette yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: “Depremin ilk gününden itibaren tüm ekibimiz, bayilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte bölgeye destek olmak için seferber olduk. Ancak bizim için asıl öncelik, sadece yaraları sarmak değil, kalıcı ve sürdürülebilir bir iyileşme süreci başlatmaktı. Çocuk İyilik Merkezi, bu anlayışın en güzel örneklerinden biri. Burada çocuklarımız sadece fiziksel olarak değil, duygusal ve sosyal anlamda da yeniden hayata tutunuyor. Her birinin hikayesi, umudun ve dayanışmanın gücünü bize bir kez daha hatırlatıyor. Şimdi bu merkeze kazandıracağımız yeni hizmet binası ve 24 odalı konuk eviyle, çocuklarımızın tedavi süreçlerinde hem fiziksel hem psikolojik anlamda çok daha güçlü bir destek oluşturmayı hedefliyoruz. Çocuk İyilik Merkezi ve konuk evi, sadece bir yapı değil; çocuklarımızın ve ailelerinin iyileşecekleri, huzurla konaklayabilecekleri, moral bulabilecekleri bir yaşam alanı olacak. Mercedes-Benz Türk olarak biz, özellikle deprem sonrası iyileşmenin uzun soluklu ve kalıcı destek gerektirdiğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle bölgenin ve bölge halkının yanında olmaya devam ediyoruz. Buradaki en önemli mesele; bu iyileşme yolculuğunun sadece tek bir kurumun değil, hepimizin ortak sorumluluğu olduğudur. Biz Mercedes-Benz Türk olarak üzerimize düşeni yaparken, tüm şirketlerin de el birliğiyle bölgeye daha fazla katkı sağlamasının çok değerli olduğuna inanıyoruz. Bu çağrıyı samimiyetle yineliyor; dayanışmanın, iş birliğinin ve ortak aklın yaraları daha hızlı saracağına yürekten inanıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin İlk Çocuk Rehabilitasyon Merkezi

Mercedes-Benz Türk, merkeze yalnızca maddi değil, operasyonel anlamda da destek sağladı. Şirket, farklı illerden merkeze gelen çocuklar ve ailelerine ulaşım desteği sağlamak amacıyla, 2024 yılında iki adet Mercedes-Benz Sprinter minibüs bağışlayarak ulaşım hizmetini üstlendi. Araçların sigorta ve kasko giderlerini Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, bakım ve servis desteğini ise Mercedes-Benz Türk bayisi Mengerler Adana sağlıyor. Mercedes-Benz Türk ve Çukurova Üniversitesi arasında imzalanan iyi niyet mektubu doğrultusunda başlatılan yeni proje kapsamında, çocukların tedavi ve rehabilitasyon süreçleri için merkeze kalıcı bir bina kazandırılacak ve merkez bünyesinde yapılacak konuk evi; çocukların ve ailelerinin tedavi sürecinde konforlu, güvenli ve insani koşullarda konaklamasına olanak tanıyacak. Konuk evinde kalan aileler, çocuklarının rehabilitasyon sürecine birebir tanıklık ederken, aynı zamanda merkezin sunduğu psikolojik ve sosyal desteklerden de faydalanabilecek. Tek bir çatı altında hizmet sunan Çocuk İyilik Merkezi, “Türkiye’nin ilk Çocuk Rehabilitasyon Merkezi” olma özelliği taşıyor.