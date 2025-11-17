Türkiye, serbest bölgelerdeki güçlü üretim ve teknoloji odaklı ihracat performansı sayesinde ekim ayında tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre serbest bölgelerde ihracat, geçen yılın aynı ayına göre %10,7 artışla 1,02 milyar dolardan 1,13 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. Dış ticaret fazlası ise 352 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Serbest Bölgelerde Ekim Ayında Tüm Zamanların En Yüksek İhracatı

Bakanlık açıklamasına göre 19 serbest bölgede ihracatın rekor seviyeye ulaşmasında teknoloji yoğun üretimin etkisi büyük oldu. Açıklamada öne çıkan veriler şöyle:

İhracat payı: %77,3

İhracatın ithalatı karşılama oranı: %144,9

Orta-ileri ve yüksek teknoloji ürün payı: %58,1

Toplam ticaret hacmi: %2,3 artışla 2,52 milyar dolar

Ekim ayı verileriyle birlikte serbest bölgeler, ihracatta ilk kez 1,1 milyar dolar barajını aşarak tarihinin en yüksek ekim ayı performansını kaydetti.

Ege Serbest Bölgesi, İhracatın Lideri Oldu

Ekim 2025’te en yüksek ihracata ulaşan bölge Ege Serbest Bölgesi oldu. Bölgenin ihracatı bir önceki yıla göre %17,4 artarak 305 milyon dolara ulaştı ve toplam serbest bölge ihracatının %26,9’unu tek başına gerçekleştirdi.

Diğer serbest bölgelerdeki dikkat çeken artışlar ise şöyle:

Bursa Serbest Bölgesi: %26,9 artışla 167 milyon dolar

Kocaeli Serbest Bölgesi: %48 artışla 71 milyon dolar

Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi: %55,6 artışla 51 milyon dolar

Avrupa Serbest Bölgesi: %13,9 artışla 113 milyon dolar

Sekiz serbest bölge, ekim ayında ihracatta %10 ve üzerinde artış kaydetti.

Ocak–Ekim Döneminde İhracat 10 Milyar Doları Aştı

Serbest bölgeler, yılın ilk 10 ayında da güçlü performansını sürdürdü. Ocak–ekim döneminde ihracat:

%4,7 artarak 9,9 milyar dolardan 10,4 milyar dolara çıktı.

Dış ticaret fazlası 3,1 milyar dolar oldu.

Toplam ticaret hacmi %4,6 artışla 23,7 milyar dolara yükseldi.

Bu sonuçlarla serbest bölgeler, dönemsel bazda tüm zamanların en yüksek ihracat seviyesine ulaştı.

Ege Serbest Bölgesi 5,2 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmine Ulaştı

Ocak–ekim dönemine ilişkin detaylar da dikkat çekici:

Ege Serbest Bölgesi'nin ihracatı %12,9 artışla 2,7 milyar dolara ulaştı.

Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını %34,3 artırarak 395 milyon dolara taşıdı.

Kocaeli Serbest Bölgesi'nin ihracatı ise %26,2 artışla 624 milyon dolara yükseldi.

Ege Serbest Bölgesi, yılın 10 ayında 5,2 milyar dolarlık ticaret hacmiyle toplam serbest bölge ticaretinin %22,1’ini tek başına gerçekleştirdi.

“Yüksek Katma Değerli Üretim Rekorları Getirdi”

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, serbest bölgelerin yüksek katma değerli üretim, teknoloji odaklı yatırımlar ve güçlü ihracat performansı sayesinde Türkiye ekonomisine katkısını istikrarlı şekilde artırdığı vurgulandı.

Bakanlık, özellikle Ege, Bursa, Kocaeli ve Adana-Yumurtalık serbest bölgelerinin ihracattaki yükselişinin, Türkiye’nin imalat sanayindeki dönüşümünün somut bir göstergesi olduğunu belirtti.