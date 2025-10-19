Satış işleminin tamamlandığı ancak resmi olarak Rekabet Kurulu onayının beklenmeye devam ettiği bildirildi. Bu önemli gelişme, Türkiye akaryakıt sektöründeki rekabeti ve stratejik güç dengelerini etkileyecek gibi görünüyor.

Alpet’in Yeni Sahibi Nakkaş Holding Oldu

Alpet, 2001 yılında kurulduğundan bu yana Türkiye genelinde 300'ün üzerinde akaryakıt istasyonu ve 5 dolum tesisiyle faaliyet göstermekteydi. Şirket, Zeren Group'tan Nakkaş Holding’e devredilerek yeni bir döneme adım attı. Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öztürk, yapılan bu stratejik satın almanın ardından bölgesel pazardaki etkilerini arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Rekabet Kurulu Onayı Bekleniyor

Satış işlemi tamamlanmış olsa da, Rekabet Kurulu'nun onayı henüz alınmadı. Onay sürecinin ardından, iki grup arasında farklı işbirlikleri yapılması bekleniyor. Zeren Group, Alpet ile birlikte Atak Madeni Yağlar ve Ecogaz markalarını da bünyesine katmıştı. Şirketin uzun vadeli hedefi, Türkiye ve Balkanlar'da önemli bir akaryakıt dağıtım grubu haline gelmek.

Alpet’in Faaliyetleri ve Global Konumu

Alpet, Türkiye genelinde 300'ün üzerinde istasyon ve 5 dolum tesisi ile faaliyet gösteriyor. Şirketin, Arnavutluk'ta da yaklaşık 60 istasyonu bulunuyor ve Türkiye'nin en büyük akaryakıt depolama kapasitesine sahip olan şirketlerden biri. Bu güçlü altyapı, Nakkaş Holding'in Alpet’i bünyesine katmasıyla daha da genişleyecek gibi görünüyor.

Zeren Group ve Nakkaş Holding Hakkında

Zeren Group, 1973 yılında Rıdvan Zeren tarafından kuruldu. Enerji ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren grup, Zeren Energy, Alfemo ve MYZ Co Charge gibi markalarla Türkiye pazarında yer almakta. Yönetimde ise Mustafa Yiğit Zeren bulunmaktadır.

Nakkaş Holding ise 1983 yılında kuruldu ve sektördeki köklü geçmişiyle dikkat çekiyor. Petrol, yenilenebilir enerji ve madencilik gibi alanlarda faaliyet gösteren holding, 16 şirket ile sektördeki gücünü artırmayı sürdürüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öztürk önderliğinde, Türk Ytong, Transpet ve Öztreyler gibi güçlü markalarla sektördeki konumunu pekiştiren holding, 61 akaryakıt ve LPG istasyonu ile hizmet veriyor. Transpet aracılığıyla, Türkiye ile Irak’ın kuzeyindeki petrol ticaretinde önemli bir rol üstleniyor.