24 takım, 3 grupta sekizli şekilde yer aldı. Bu sezon ilk hafta maçlarının en dikkat çekeni ise C Grubu’nda oynanacak Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi oldu.
Türkiye Kupası’nda Grup Statüsü
Takımlar her torbadan bir rakiple toplam 4 maç oynayacak. İki karşılaşma iç sahada, ikisi ise deplasmanda yapılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 6 takım ile en iyi iki üçüncü, çeyrek finale yükselecek.
Grup maçları 23-25 Aralık 2025 tarihlerinde başlayacak, son karşılaşmalar ise 3-5 Mart 2026’da oynanacak.
TFF’den Dünya Kupası Vurgusu
TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz kura öncesi yaptığı açıklamada, hem Türkiye Kupası hem de bu akşam çekilecek 2026 Dünya Kupası grup kuralarına değindi.
Otyakmaz, Montella ve millilere güvenlerinin tam olduğunu belirterek:
“Milli takımımızın Dünya Kupası’na katılacağına inanıyoruz. Kulüplerimizi de Avrupa kupalarında daha iddialı görmek istiyoruz. Avrupa’ya giden en sağlam yol Türkiye Kupası’dır.” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 2025–2026 Grupları
A Grubu
-
Galatasaray
-
RAMS Başakşehir
-
Trabzonspor
-
Corendon Alanyaspor
-
Fatih Karagümrük
-
İstanbulspor
-
Boluspor
-
Fethiyespor
B Grubu
-
Samsunspor
-
Eyüpspor
-
Konyaspor
-
Antalyaspor
-
Gençlerbirliği
-
Bodrum FK
-
Iğdır FK
-
Aliağa Futbol
C Grubu
-
Fenerbahçe
-
Beşiktaş
-
Çaykur Rizespor
-
Gaziantep FK
-
Kocaelispor
-
Erzurumspor FK
-
Ankara Keçiörengücü
-
Beyoğlu Yeniçarşı
İlk Hafta Maçları
A Grubu
-
Galatasaray – RAMS Başakşehir
-
Trabzonspor – Corendon Alanyaspor
-
Fatih Karagümrük – İstanbulspor
-
Boluspor – Fethiyespor
B Grubu
-
Samsunspor – Eyüpspor
-
Konyaspor – Antalyaspor (not: metindeki “Konyaspor – Konyaspor” hatası düzeltilmiştir)
-
Gençlerbirliği – Bodrum FK
-
Iğdır FK – Aliağa Futbol
C Grubu
-
Fenerbahçe – Beşiktaş
-
Çaykur Rizespor – Gaziantep FK
-
Kocaelispor – Erzurumspor FK
-
Ankara Keçiörengücü – Beyoğlu Yeniçarşı
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması, dev karşılaşmalar ve sürprizlere açık yapısıyla futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Özellikle Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda.