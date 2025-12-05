24 takım, 3 grupta sekizli şekilde yer aldı. Bu sezon ilk hafta maçlarının en dikkat çekeni ise C Grubu’nda oynanacak Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi oldu.

Türkiye Kupası’nda Grup Statüsü

Takımlar her torbadan bir rakiple toplam 4 maç oynayacak. İki karşılaşma iç sahada, ikisi ise deplasmanda yapılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 6 takım ile en iyi iki üçüncü, çeyrek finale yükselecek.

Grup maçları 23-25 Aralık 2025 tarihlerinde başlayacak, son karşılaşmalar ise 3-5 Mart 2026’da oynanacak.

TFF’den Dünya Kupası Vurgusu

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz kura öncesi yaptığı açıklamada, hem Türkiye Kupası hem de bu akşam çekilecek 2026 Dünya Kupası grup kuralarına değindi.

Otyakmaz, Montella ve millilere güvenlerinin tam olduğunu belirterek:

“Milli takımımızın Dünya Kupası’na katılacağına inanıyoruz. Kulüplerimizi de Avrupa kupalarında daha iddialı görmek istiyoruz. Avrupa’ya giden en sağlam yol Türkiye Kupası’dır.” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 2025–2026 Grupları

A Grubu

Galatasaray

RAMS Başakşehir

Trabzonspor

Corendon Alanyaspor

Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor

B Grubu

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

Bodrum FK

Iğdır FK

Aliağa Futbol

C Grubu

Fenerbahçe

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Ankara Keçiörengücü

Beyoğlu Yeniçarşı

İlk Hafta Maçları

A Grubu

Galatasaray – RAMS Başakşehir

Trabzonspor – Corendon Alanyaspor

Fatih Karagümrük – İstanbulspor

Boluspor – Fethiyespor

B Grubu

Samsunspor – Eyüpspor

Konyaspor – Antalyaspor (not: metindeki “Konyaspor – Konyaspor” hatası düzeltilmiştir)

Gençlerbirliği – Bodrum FK

Iğdır FK – Aliağa Futbol

C Grubu

Fenerbahçe – Beşiktaş

Çaykur Rizespor – Gaziantep FK

Kocaelispor – Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü – Beyoğlu Yeniçarşı

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması, dev karşılaşmalar ve sürprizlere açık yapısıyla futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Özellikle Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda.