Mercedes-Benz Finansal Hizmetler kredi avantajıyla 1.873.600 TL’ye satın alınabilecek Sprinter, peşin 1.717.600 TL’ye yük taşımacılığına Mercedes-Benz güvenliği ve konforunu getiriyor.

Segmentinin pazar lideri Mercedes-Benz Sprinter sektöre uygun alternatifler sunuyor

Satılan ticari Sprinterlerin yüzde 75'ten fazlası, sektöre özgü araçlara dönüştürülüyor. Daha önce minibüs olarak kurye, posta ve paket taşımadan yolcu taşımacılığına, otobüslere, soğutmalı hafif ticari araçlardan ambulanslara, inşaat alanında kullanımdan karavanlara kadar hizmet veren Mercedes-Benz Sprinter, sektörlerin farklı ihtiyaçlarını şimdi de şasi-kamyonet olarak karşılıyor. Orta ve uzun gövde boyutu, klasik sürücü kabini veya çift kabin, arkadan ya da dört tekerlekten çekiş, 3,5 tondan başlayarak 5,5 tona kadar çıkabilen tonajlar ve 3,5 tonluk araçlarda arkada çift tekerlek seçeneği ile tekrar pazarda yerini alacak Mercedes-Benz Sprinter Kamyonet, güvenilir 1.950 litrelik dizel motorunu 170 bg ve 190 bg olarak 2 farklı güç seviyesinde sunuyor.

Sprinter Kamyonet, tüm araçlarda standart olarak sunulan GSRII güvenlik regülasyonu kapsamındaki özellikler dışında Mercedes-Benz kalitesini yansıtan MBUX multimedya sistemi ve akıllı telefon entegrasyon paketinin de içinde olduğu birçok teknolojik donanıma da sahip. Ayrıca Kış Paketi, elektrik ayarlı koltuklar, LED far, dijital dikiz aynası gibi geniş opsiyonel seçeneklerle de yük taşımacılığının standartlarını yeniden düzenliyor.

Sprinter, hizmet verdiği sektörleri çeşitlendirecek

Müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda Mercedes-Benz Sprinter Kamyonet’i tekrar Türkiye’de satışa sunduklarını söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, “Sprinter ile hafif ticari araç sektörünü tanımladık ve Sprinter adı neredeyse tüm büyük hafif ticari araç sektörüyle aynı anlamda kullanıldı. Türkiye’de bugüne kadar 100 binden fazla Sprinter sattık. Hizmet verdiğimiz tüm sektörlerin yüksek güvenlik ve konfor özelliklerinin yanı sıra premium algısıyla da en çok tercih ettiği araçlardan biri olmaya devam eden Sprinter, kamyonet seçeneği ile uygun fiyatlı, özellikle yük taşımacılığına uygun bir ürün gamı olarak da farklı sektörlere etkili çözümler sunmaya devam edecek.” dedi.