Borçların vade dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borçları 196,3 milyar dolara yükselirken, kısa vadeli borçlar (ticari krediler hariç) 9,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Uzun vadeli borçlarda 10,3 milyar dolar, kısa vadeli borçlarda ise 0,6 milyar dolar değişim gözlendi.

Finansal kuruluşlar ve finansal olmayan şirketler bazında incelendiğinde, finansal kuruluşların toplam borcu bir önceki çeyreğe göre 8,0 milyar dolar artarken, finansal olmayan kuruluşların borcu 1,7 milyar dolar yükseldi. Uzun vadeli borçlarda finansal kuruluşların artışı 8,8 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların artışı ise 1,5 milyar dolar oldu. Kısa vadeli borçlarda ise finansal kuruluşlar 0,8 milyar dolar azalma yaşarken, finansal olmayan kuruluşlar 0,2 milyar dolar artış gösterdi.

Döviz kompozisyonu açısından, uzun vadeli borçların yüzde 57,6’sı ABD doları, yüzde 32,5’i Euro, yüzde 2,5’i Türk lirası ve yüzde 7,4’ü diğer dövizlerden oluştu. Kısa vadeli borçlarda ise yüzde 29,2 ABD doları, yüzde 19,7 Euro, yüzde 49,0 Türk lirası ve yüzde 2,1 diğer döviz cinsleri ile temsil edildi.

Eylül sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışı kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 64,1 milyar dolar olduğu görüldü. Bu tutarın 41,1 milyar doları bankalara, 17,6 milyar doları finansal olmayan kuruluşlara ve 5,3 milyar doları bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.

Uzmanlar, özel sektörün yurt dışı borçlanmasının özellikle uzun vadeli ve döviz cinsinden yoğunlaşmasının, ekonomik istikrar ve döviz kuru yönetimi açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.