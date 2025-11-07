· 2024 yılında She’s Mercedes çatısı altında hayata geçirilen She’s Mentoring Programı, kadınların bilgi birikimlerini ve deneyimlerini genç kadınlarla paylaşmalarını sağlayarak, onların sosyoekonomik olarak güçlenmesini ve liderlik becerilerini geliştirmelerini hedefliyor.

· Mercedes-Benz’in, genç kadınların iş fikri hayallerini gerçekleştirmelerine desteklemek amacıyla yürüttüğü She’s Mentoring Programı, ikinci dönemini başarıyla tamamladı.

· Türkiye’nin 47 ilinden ve 5 farklı ülkeden gelen 638 başvuru arasından seçilen 33 genç kadın, yedi ay boyunca alanında öncü She’s Mercedes kadın liderlerinden birebir mentorluk desteği aldı.

· Üç farklı kategoride birinci olarak seçilen mentilere toplamda 1,5 milyon TL ödül verildi.

Türkiye’de 2019 yılında faaliyete geçen She’s Mercedes platformu, kültür & sanat, müzik, spor, moda ve girişimcilik gibi farklı alanlarda desteklediği sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleriyle kadınların yanında yer alıyor. Bu güçlü yapı, 2024 yılında She’s Mentoring Programı ile bir adım daha ileri taşındı. She’s Mercedes kadınlarının bilgi birikimlerini ve deneyimlerini genç kadınlarla paylaştığı bu mentorluk programı, onların sosyoekonomik olarak güçlenmesini, liderlik becerilerini geliştirmelerini ve toplumsal cinsiyet eşitliği odağında engelleri aşmalarını hedefliyor.

Mercedes-Benz’in genç kadınları desteklemek amacıyla hayata geçirdiği She’s Mentoring Programı, ikinci dönemini tamamladı. Yedi ay süren program boyunca mentorların rehberliğinde gelişim gösteren katılımcılar, özel bir törenle bir araya geldi. Üç farklı kategoride birinci olarak seçilen mentiler, kişi başı 500.000 TL olmak üzere toplamda 1,5 milyon TL değerindeki ödülün sahibi oldular.

She’s Mentoring Programı ikinci yılında da yoğun ilgi gördü

Mercedes-Benz’in mart ayında başlattığı She’s Mentoring Programı, genç kadınların liderlik becerilerini geliştirmelerini ve iş dünyasında daha güçlü bir şekilde yer almalarını destekliyor. Türkiye’nin 47 ilinden ve 5 farklı ülkeden 638 başvuru alan programa seçilen 33 genç kadın, yedi ay boyunca alanında öncü kadın liderlerle birebir çalışma fırsatı elde etti. Mentorlar bu süreçte deneyimlerini ve bilgilerini paylaşarak mentilerin projelerini geliştirmelerine rehberlik ettiler. Programın sonunda jüri değerlendirmesiyle “Sürdürülebilirlik”, “Teknoloji & İnovasyon” ve “Yaratıcı Endüstriler” olmak üzere üç kategori altında kazanan mentiler belirlendi. 6 Kasım’da düzenlenen She’s Mentoring Programı Ödül Toreni’nde, kazanan mentilere ve programın mezunlarına sertifikaları özel bir törenle takdim edildi.

Programın sonunda jüri değerlendirmesiyle üç stratejik alanda kazanan projeler:

“Sürdürülebilirlik” kategorisinde kazanan menti “Selen Şenal” oldu

Mentoru Şöhret Pakiş ile biyoteknoloji tabanlı bir girişim olan “ALGBIO Projesi” kapsamında çalışmalarını tamamlayan Selen Şenal, endüstriyel atık su ve karbondioksiti dönüştürerek biyoplastik, biyoyakıt ve karbon kredisi üretiyor. Metabolik olarak tasarlanmış mikroalg teknolojisiyle karbon yakalama, su arıtma ve sürdürülebilir malzeme üretimini bir araya getiriyor. Proje ile hem çevresel hem ekonomik fayda yaratarak sanayinin karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor.

“Teknoloji & İnovasyon” kategorisinde kazanan menti “İlknur Aydar” oldu

Mentoru Demet Karaali ile sağlık teknolojisi girişimi olan “Surg-IA Projesi” kapsamında çalışmalarını tamamlayan İlknur Aydar, yapay zeka destekli kişiye özel toraks implantları, veterinerlik ürünleri ve cerrahi eğitim çözümleri geliştiriyor. Proje ile yapay zeka tabanlı implant ve sabitleme sistemleri tasarlayarak insan ve hayvan sağlığı için sürdürülebilir tıbbi çözümler üretmeyi hedefliyor.

“Yaratıcı Endüstriler” kategorisinde kazanan menti “Nurdeniz Erdoğan” oldu

Mentoru Meltem Ersöz ile eğitim girişimi “morMaker Projesi” kapsamında çalışmalarını tamamlayan Nurdeniz Erdoğan, çocuklara bilimi, mühendisliği ve üretmeyi oyun yoluyla öğreten yenilikçi bir eğitim sistemi kuruyor. Ahşap ve elektronik bileşenleri birleştirerek çocukların kendi oyuncaklarını tasarlayıp üretmelerini sağlıyor. “Make & Take” adlı dijital platform ile çocuklar kendi tasarımlarını çevrimiçi ortamda oluşturup fiziksel ürüne dönüştürebiliyor. Proje eğitimde fırsat eşitliği ve sürdürülebilir öğrenme kültürünü geliştirmeyi hedefliyor.

She’s Mentoring Programı ödüllerle taçlandı

Kısa sürede ulusal ve uluslararası alanda altı prestijli ödüle layık görülen She’s Mentoring Programı, Türkiye’de kadın güçlendirme alanında örnek bir inisiyatif haline geldi. Program; iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen yaklaşımı, mentorluk modeli ve sürdürülebilir etki yaratma hedefiyle öne çıkarak dört adet uluslararası ve iki adet ulusal ödül kazandı.

Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli; “Mercedes-Benz olarak She’s Mentoring Programı’nın ikinci dönemini başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Genç kadınların kariyer yolculuklarında attıkları cesur adımlara tanıklık etmek bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Program boyunca mentorlarımızın rehberliğinde gösterdikleri özveri, merak ve kararlılıkla gelişimlerini sürdüren tüm katılımcılarımızı ve bu yılki kazananlarımızı yürekten kutluyorum. Kadınların birbirinden ilham alarak daha güçlü bir geleceğe adım atmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz.” dedi.