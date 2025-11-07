THY’nin açıklamasına göre, şirketin konsolide varlıkları 43,2 milyar dolara ulaştı. Tüm iştirakleriyle birlikte toplam istihdamın 101 bin kişiyi aştığı belirtildi. Dolaylı etkilerle birlikte hava yolu devinin Türkiye ekonomisine yılın ilk 9 ayında sağladığı toplam katkı 46 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yatırımlar 3,6 Milyar Doları Buldu

THY, 2033 stratejik hedefleri doğrultusunda yatırımlarına ara vermeden devam etti. 2025’in ilk 9 ayında yapılan yatırımların değeri 3,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yılın üçüncü çeyreğinde toplam gelirler yıllık bazda yüzde 4,9 artarak 7 milyar dolara ulaştı. Yolcu sayısında %19, taşınan kargo hacminde ise %16’lık artış kaydedildi.

Şirket, ileri dönem rezervasyonları ve trafik sonuçlarına göre 2025 yılı FAVKÖK marjının %22-24 aralığında gerçekleşmesini öngörüyor.

Air Europa Anlaşmasıyla Küresel Ağ Güçleniyor

THY, küresel büyüme stratejisi kapsamında İspanya’nın önde gelen hava yollarından Air Europa ile azınlık hisselerinin alımı konusunda anlaşma sağladı. Bu iş birliğiyle Türk Hava Yolları’nın Latin Amerika pazarına erişimini artırması, İspanya–Türkiye arasındaki yolcu ve kargo trafiğini geliştirmesi ve turizm gelirlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

THY ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki hava yollarıyla yaptığı codeshare anlaşmalarını genişleterek küresel bağlantı gücünü artırmayı sürdürüyor.

Filo 506 Uçağa Ulaştı, Yeni Siparişler Yolda

Türk Hava Yolları, uçak üretiminde yaşanan küresel tedarik sıkıntılarına rağmen filosunu yıllık bazda yüzde 8,4 büyüterek 506 uçağa çıkardı. Şirket, 2033 yılına kadar 800 uçaktan oluşan bir filoya ulaşmayı hedefliyor.

Bu kapsamda 50’si kesin, 25’i opsiyonlu Boeing 787-9/10 Dreamliner ile 100’ü kesin, 50’si opsiyonlu Boeing 737 MAX 8/10 için sipariş görüşmeleri tamamlandı.

Ahmet Bolat: “Odağımızda uzun vadeli başarı var”

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: