Mercedes-Benz Türk, müşteri deneyimini şimdi stil sahibi koleksiyon ürünleriyle güçlendiriyor. Daimler Truck standartlarına uygun lisanslı koleksiyon ürünleri, hem Mercedes-Benz Türk bayi ve yetkili servislerinde hem de dijital ortamda kullanıcılarının beğenisine sunuluyor. “Yıldız Gibi Hisset” mottosuyla sunulan koleksiyon; fonksiyonel giyim ürünleri, seyahat aksesuarları ve yaşam tarzı kategorileriyle geniş bir yelpazeye sahip.

Kolay Erişim, Güvenli Alışveriş: Bayi & Yetkili Servisler ve Online Platform

Mercedes-Benz Kamyon ve Otobüs Koleksiyon Ürünleri, iki farklı kanal üzerinden satışa sunuluyor. Mercedes-Benz Türk bayi ve yetkili servislerinde, Mercedes-Benz Türk’ün yenilenen kurumsal kimlik dönüşüm konseptine uygun olarak hazırlanan özel standlarda koleksiyon ürünleri fiziksel olarak sergileniyor ve satın alımlar ilgili bayi ve yetkili servisler üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bununla birlikte, dijital alışverişi tercih eden kullanıcılar için Mercedes-Benz Kamyon ve Otobüs Koleksiyon Ürünleri Portalı üzerinden online satış da mevcut. Kredi kartı veya banka kartı ile güvenli ödeme imkânı sunan platform, kullanıcı dostu arayüzü ve sade tasarımıyla Mercedes-Benz kamyon ve otobüs koleksiyon ürünlerine hızlı ve kolay erişim sağlıyor.

Fonksiyonel Ürün Yelpazesi

Koleksiyon ürünleri arasında fonksiyonel giyim ürünleri (mont, yelek, tişört, şapka vb.), günlük kullanıma uygun yaşam aksesuarları, seyahat çantaları ve ekipmanları gibi birçok ürün yer alıyor. Kamyon ve otobüs koleksiyon ürün yelpazesi kullanıcı beklentileri ve trendler doğrultusunda düzenli olarak güncellenerek genişletilecek.