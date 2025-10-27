“Taşımacılığın 130 Yılı” yıldönümü yaklaşırken Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, geçmişten geleceğe uzanan heyecan verici bir bağlantı kuruyor. Hafif ticari aracı icat eden marka, dünyanın en eski, hâlâ çalışır durumda olan teslimat aracı (Benz kombine teslimat aracı) ve günümüzün eSprinter modeliyle, 1896’da başlayan benzersiz başarı hikâyesine göz önüne seriyor. Bu, müşteriye özel taşımacılık çözümleriyle dolu bir tarih. Mercedes-Benz hafif ticari araçlar her zaman sağlam, güvenilir ve iş odaklı araçlar olarak tasarlandı. Bu anlayış gelecekte de değişmeyecek. Bu vizyon, “THE BOuLDER” adlı etkileyici, taş görünümlü heykeli tanıtarak vurgulandı. Bu güçlü ve etkileyici sanat eseri, Mercedes-Benz’in sağlamlık, güvenilirlik, çok yönlülük ve dayanıklılık gibi temel değerlerini koruyarak hafif ticari aracı yeniden nasıl tanımladığını gösteriyor. 650 cm uzunluğunda, 275 cm yüksekliğinde ve 250 cm genişliğindeki heykel, sanat ve el işçiliğini büyüleyici bir biçimde bir araya getiriyor ve yeni nesil Sprinter’e dair ipuçları sunuyor. Tek parça bir bloktan işlenmiş bu heykelde, geleceğin Sprinter’inin ilk hatları ve tasarım detayları belirginleşiyor. Bu çizgiler, ticari müşterilerin farklı ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillenecek benzersiz dış tasarımın habercisi niteliğinde. Ayrıca heykel, gelecekteki Mercedes-Benz hafif ticari aracın boyutları hakkında da fikir veriyor.

Hafif ticari araçların mucidi olarak, neredeyse 130 yıldır tüm uzmanlıklarını ve deneyimlerini ticari müşterilerin hizmetine sunduklarını söyleyen Mercedes-Benz Group AG Hafif Ticari Araçlar Başkanı Thomas Klein, “Onların çıkarları ve katma değeri bizim için geçmişte, bugün ve gelecekte en önemli öncelik. Müşteri memnuniyeti ve yenilikçi çözümler, DNA'mızda derin kökler salarak premium hafif ticari araçlarımızın temelini oluşturuyor.” diyor.

Yeni nesil Mercedes-Benz hafif ticari araçların yenilikçi sürüş sistemi, bağlantısallık ve gelişmiş dijital hizmetlere odaklanacağını vurgulayan Mercedes-Benz Group AG Hafif Ticari Araçlar Geliştirme Bölümü Başkanı Andreas Zygan işlevsellik ve müşteri ihtiyaçlarının, geliştirmelerinin merkezinde yer aldığını belirtiyor. Mercedes-Benz İşletim Sistemi MB.OS’nin ticari kullanıma özel olarak uyarlandığını ve bununla hafif ticari araç segmentini bir kez daha tanımlayacaklarının da altını çizen Zygan, “Müşterilerimize verimlilik ve özel olarak tasarlanmış zekâ ile birleştirilmiş en son teknolojiyi sunuyoruz. Gelecekteki Sprinter'imizin, her zamankinden daha fazla, segmentinin lideri olacağına eminim.” diyor.

1899 model Benz teslimat aracı – Dünyanın en eski çalışır durumdaki Mercedes-Benz taşıyıcısı

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçların başarı hikayesi, 1896 yılında Benz & Cie. adı altında Carl Benz’in motorlu taşıyıcıyı icat etmesiyle başladı. Benz, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için iki model geliştirdi. Benz teslimat aracı, Benz Victoria temel alınarak “kapalı kasalı bir araba” olarak tasarlandı. Benz kombine teslimat aracı ise daha küçük ve hafif Benz Velociped modelinden yola çıkılarak “sökülebilir kasalı küçük bir fayton” biçiminde üretildi. Sökülebilir kasası sayesinde, sadece birkaç basit adımda iki koltuklu bir binek araca dönüştürülebiliyordu. Bu özelliğiyle son derece çok yönlüydü ve aslında ilk çok amaçlı araç olarak kabul edilebilir.

Her iki model de arka kısma yerleştirilmiş tek silindirli dört zamanlı bir motorla çalışıyordu. Bu motor, teslimat aracında 2,7 litrelik, kombine teslimat aracında ise 1,0 litrelik hacme sahipti. 300 kilogram (sürücü hariç) taşıma kapasitesi, şehir içi taşımacılık için yeterliydi. 2,75-6 beygir gücü, tam yüklü durumda 15-20 km/s azami hıza ulaşılmasını sağlıyordu. Bu yeni araçlar, iki atlı bir faytondan daha hızlıydı ve yaklaşık üç kat daha fazla yük taşıyabiliyordu. Böylece, otomobilin henüz genç olan tarihinde yeni bir pazar segmenti doğmuş oldu ve Carl Benz bir kez daha vizyoner bir mucit olduğunu kanıtladı. Mannheim merkezli şirket, ilk teslimat aracını 5 Aralık 1896 tarihinde Paris’teki Du Bon Marché adlı büyük mağazaya, 4.500 mark satış fiyatıyla teslim etti.

Bugün, Mercedes-Benz Classic koleksiyonunda yer alan 1899 model Benz kombine teslimat aracı, dünyadaki en eski çalışır durumdaki hafif ticari araç unvanını taşıyor. Araç, gelecek yıl kutlanacak “Taşımacılığın 130 Yılı” yıldönümü için büyük bir titizlikle restore edilerek şasisi özenle yenilendi ve gövdesi baştan inşa edildi. Bu model, o dönemde Birleşik Krallık’taki resmi Benz temsilcisi Hewetson’s Ltd. tarafından lisanslı olarak İngiltere’de üretilmişti. “Ideal Van” (İdeal Hafif Ticari Araç) adıyla bilinen araç, 3 beygir gücünde bir motorla çalışıyor ve sürücüye ek olarak yaklaşık 100 kilogram yük taşıyabiliyordu. Daha sonraki modellerde ise motor gücü 3,5 beygire çıkarılmış ve taşıma kapasitesi 250 kilograma kadar yükseltilmişti.

Mercedes-Benz Sprinter’in 30 Yılı – Dünyayı taşıyan, ihtiyaca göre şekillenen çok yönlü araç

Taşımacılığın icadından yaklaşık 100 yıl sonra, Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, 1995 yılında Sprinter modeliyle hafif ticari araç segmentinde bir kez daha devrim yarattı. Böylece Mercedes-Benz, otomobiller ile kamyonlar arasındaki boşluğu doldurarak, adını tüm bir araç sınıfına verdi. Bugüne kadar da olağanüstü çok yönlülüğü, güvenilirliği, yüksek konfor seviyesi ve otomobil benzeri sürüş özellikleri ile öne çıkmaya devam ediyor. Globalde, otuz yılda, farklı kullanım amaçlarına uygun çok sayıda versiyonuyla beş milyondan fazla Sprinter üretildi. Sprinter; sağlık sektöründe, kargolar ve donmuş gıdalar teslimatlarında, taşımacılıkta, yolcu taşımacılığında ya da seyahatlerde hep yanımızdaydı. Bu yüzden Sprinter, dünya genelinde çok sayıda sektör için güvenilir bir iş ortağı. 2024 yılında, Avrupa’daki müşterilerin yüzde 77’si yeniden Sprinter’i seçti. Bu yüksek yeniden satın alma oranı, sektörün bu ikonik aracına duyulan bağlılığın açık bir göstergesi.

Geleceğin Sprinter’i – Daha çok yönlü, verimli ve akıllı

Yeni mimarinin tanıtımıyla, daha verimli, daha akıllı ve daha çok yönlü hafif ticari araçlarda yeni bir dönem başlıyor. Yeni nesil hafif ticari araçlar, yalnızca Sprinter’in başarı hikayesini sürdürmekle kalmayacak, geleceğin hafif ticari araç sınıfını da yeniden tanımlayacak.

Yeni araç mimarisi, gelecekte geliştirilecek tüm orta ve büyük boy Mercedes-Benz hafif ticari araç modellerinin temelini oluşturacak. Bu mimari, özel kullanıma yönelik geniş hacimli lüks modeller (VLE ve VLS) ile premium segmentte konumlanan hafif ticari araçlar arasında net bir ayrım yapılmasını sağlayacak. 2026’dan itibaren, Van Electric Architecture (VAN.EA) platformuna sahip tamamen elektrikli modeller özel müşteriler için tanıtılacak ve ilk olarak VLE modeli piyasaya sürülecek. Elektrikli hafif ticari araçlar ise bunu takip edecek. Ayrıca, Van Combustion Architecture (VAN.CA) olarak adlandırılan ikinci nesil mimari ile, en son nesil içten yanmalı motorlu hafif ticari araç modelleri de hem özel hem de ticari kullanım için ürün portföyünü tamamlayacak.

Ticari olarak konumlandırılan hafif ticari araç modelleri, farklı sektörlerden müşterilerle yakın iş birliği içinde geliştirilerek onların ihtiyaç ve beklentilerine eksiksiz şekilde uyum sağlayacak biçimde tasarlandı. Bu yaklaşım, heykelde ipuçları verilen yeni tasarım dilinde de kendini gösteriyor. Geleceğin Sprinter modeli; farklı sürüş sistemleri, uzunluk, dingil mesafesi ve ağırlık seçenekleriyle sunulacak. Böylece, kurye, ekspres ve kargo hizmetlerinden soğuk zincir taşımacılığına, servis ve bakım araçlarından ambulans ve kurtarma araçlarına, şantiyelere yönelik açık kasalı araçlardan sınırlı hareket kabiliyetine sahip kişilerin taşınmasına yönelik yolcu araçlarına ve karavanlara kadar çok geniş bir yelpazede, sektöre özel gövde ve dönüşüm çözümleriyle tam anlamıyla ihtiyaca göre uyarlanabilir bir yapı sunuyor. Amaç, tüm müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve hafif ticari araç pazarındaki lider konumunu daha da güçlendirmek.

Hiç olmadığı kadar dijital: Uzaktan güncellemeler ile araç fonksiyonları yıllarca güncel kalıyor

Yeni nesil hafif ticari araçlar, bağlantısallık ve yazılım açısından da yeni standartlar belirleyecek. Mercedes-Benz’in kendi işletim sistemi MB.OS üzerinde çalışacak ve bu sayede bugüne kadarki en akıllı Mercedes-Benz hafif ticari araçlar olacaklar. Araçtaki çipten buluta mimarisinin derin entegrasyonu sayesinde, tüm aktüatörler ve sensörler bilgi-eğlence sistemleri ve konfor özelliklerinden şarj işlemlerine kadar hassas biçimde kontrol edilebilecek. Bu, benzersiz bir sürüş deneyimi ve araç fonksiyonlarının kullanıcı arayüzüne akıllı entegrasyonunu mümkün kılıyor. Bu kapsamlı derinlemesine entegrasyon, araçlardaki bağlantısallığı daha da artırarak yeni fırsatlar sunuyor. Geniş Araç Navigasyonu gibi müşteriye özel dijital hizmetler, kendi hafif ticari araçlarının bakımını ve kullanımını çok daha verimli hale getiriyor.

Yapay zekâ destekli MB.OS sayesinde her hafif ticari araç, Mercedes-Benz Intelligent Cloud’a bağlı yüksek performanslı bilgisayarlarla donatılacak. Böylece sürücü destek sistemleri de dahil olmak üzere tüm araç yazılımının uzaktan güncellenmesi mümkün olacak. Her hafif ticari araç, tıpkı düzenli olarak yeni uygulamalar ve geliştirilmiş işlevlerle donatılmış bir akıllı telefon gibi, yıllarca güncel kalacak. MB.OS, harici sağlayıcılardan gelen içeriklerin sorunsuz entegrasyonu için üst düzey esneklik de sunuyor. Bu sayede ticari müşteriler, örneğin filo yönetimi veya navigasyon için, kendi uygulamalarını ve gerekli araçları doğrudan aracın ekranında kullanabilecek. Mercedes-Benz’e özgü tipik kullanıcı arayüzü ise değişmeden kalıyor; bu da tanıdık ve değer verilen müşteri deneyimini sürdürüyor.