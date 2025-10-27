Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, komite toplantısında önceki kararların uygulama süreci değerlendirildi ve mevcut piyasa koşulları ışığında yeni adımlar belirlendi.

Açıklamada, yurt içi üretim tahminleri dikkate alınarak bazı gıda ürünlerinde arzın, gerektiğinde ithalat yoluyla desteklenmeye devam edeceği bildirildi. Ayrıca, tüketicilerin fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi için kısa vadeli önlemlerin gündeme alındığı kaydedildi.

Ekmek fiyatlarında yeni model geliyor

Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri de ekmek fiyatları oldu. Açıklamada, “Ekmek gibi temel gıda ürünlerine ilişkin mal ve hizmet tarifelerinin belirlenmesine yönelik mevzuatın incelenerek daha etkin bir modele geçilmesi amacıyla gerekli çalışmaların tamamlanması kararlaştırılmıştır” denildi.

Bu çerçevede, ekmek fiyatlarının belirlenmesinde daha sürdürülebilir, şeffaf ve denetimli bir sistemin oluşturulması hedefleniyor.

Üretici destekleri artacak

Komite, gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarı için üreticilere verilen desteklerin artırılacağını da duyurdu. Orta vadede örtü altı üretim, tarımsal sulama yatırımları ve sürdürülebilir üretim projeleri öncelikli alanlar arasında yer alacak.

Ayrıca, gıda fiyatlarını olumsuz etkileyebilecek unsurların erken tespiti için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve Erken Uyarı Sistemi’nin etkin şekilde işletilmesi vurgulandı.

“Üretici korunacak, tüketici kollanacak”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti. Bolat, “Devletimizin tüm kurumlarıyla tam bir eşgüdüm içinde; üreticimizi koruyacak, tüketicimizi kollayacak, piyasadaki dengesizlikleri kalıcı biçimde ortadan kaldıracak adımları kararlılıkla atıyoruz” ifadelerini kullandı.