Euronews Türkçe’ye konuşan danışman, Meral Akşener’in aktif siyaseti bıraktığını ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaların tamamen yalan olduğunu belirtti. Danışman, "Sayın başkan aktif siyaseti bıraktı" şeklinde konuşarak, Akşener’in geleceğe dair herhangi bir siyasi planlamasının da olmadığını vurguladı.

Öte yandan, kulislerde Akşener’in kabineye gireceği yönünde iddialar konuşulurken, İYİ Parti'nin eski sözcüsü Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılması bu söylentileri güçlendirmişti. Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ise, Akşener’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasının kesinleştiğini öne sürerek, “AK Parti'nin büyük kongresi 23 Şubat’ta, Mart ayında yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Meral Akşener de olacak” demişti.

Ancak, Akşener’in danışmanının bu iddiaları yalanladığı ve siyasetten çekilme kararı aldığı belirtiliyor.